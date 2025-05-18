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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 14:30 | Обновлено 18 мая 2025, 14:33
186
0

Левый Берег и Рух определились с составами на матч чемпионата Украины

Поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 18 мая в 15:30

18 мая 2025, 14:30 | Обновлено 18 мая 2025, 14:33
186
0
Левый Берег и Рух определились с составами на матч чемпионата Украины
ФК Левый Берег.

18 мая состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевский «Левый Берег» и львовский «Рух».

Поединок пройдет на арене «Левый Берег» в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий поединок.

«Рух» набрал 37 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Левый Берег» разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 23 очка.

Стартовые составы на матч Левый Берег Рух:

Левый Берег: Механив, Сидней, Якимов, Самар, Соколов, Банада, Косовский, Шастал, Когут М, Диего, Сухоручко

Рух: Клименко, Слюбик, Холод, Китела, Роман, Подгурский, Дидык, Пастух, Карабин, Рунич, Фал

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Рух Львов Левый Берег - Рух стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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