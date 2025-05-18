Левый Берег и Рух определились с составами на матч чемпионата Украины

18 мая состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевский «Левый Берег» и львовский «Рух».

Поединок пройдет на арене «Левый Берег» в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий поединок.

«Рух» набрал 37 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Левый Берег» разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 23 очка.

Стартовые составы на матч Левый Берег – Рух:

Левый Берег: Механив, Сидней, Якимов, Самар, Соколов, Банада, Косовский, Шастал, Когут М, Диего, Сухоручко

Рух: Клименко, Слюбик, Холод, Китела, Роман, Подгурский, Дидык, Пастух, Карабин, Рунич, Фал