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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 14:18 | Обновлено 18 мая 2025, 14:29
1688
3

Черноморец – Динамо Киев. Стали известны составы на чемпионскую игру

Матч 29-го тура УПЛ начнется в 15:30

18 мая 2025, 14:18 | Обновлено 18 мая 2025, 14:29
1688
3
Черноморец – Динамо Киев. Стали известны составы на чемпионскую игру
УПЛ

В воскресенье, 18 мая, в 15:30 состоится матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона. Оба наставника определились со стартовыми составами команд на игру.

«Черноморец» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. В активе «Динамо» – 68 очков, клуб разместился на первой позиции. Если киевляне не проиграют этот поединок, то станут чемпионами Украины 2024/25.

Стоит отметить, что впервые в заявку столичного клуба попал колумбийский вингер Анхель Торрес.

Стартовые составы на матч Черноморец – Динамо Киев:

Черноморец: Рудько – Бутко, Скиба, Билошевский, Ракицкий, Ермаков – Когут, Сигеев – Мустафаев, Хобленко, Попов

Динамо: Нещерет – Тымчик, Михавко, Попов, Вивчаренко – Шапаренко, Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Перець
Склад бойовий, чекаєм на перемогу 
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+2
vovei
Ой! А как же Короваев? Не порядок.Кто-то ж должен мешать играть.
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-4
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