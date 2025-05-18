Черноморец – Динамо Киев. Стали известны составы на чемпионскую игру
Матч 29-го тура УПЛ начнется в 15:30
В воскресенье, 18 мая, в 15:30 состоится матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.
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Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона. Оба наставника определились со стартовыми составами команд на игру.
«Черноморец» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. В активе «Динамо» – 68 очков, клуб разместился на первой позиции. Если киевляне не проиграют этот поединок, то станут чемпионами Украины 2024/25.
Стоит отметить, что впервые в заявку столичного клуба попал колумбийский вингер Анхель Торрес.
Стартовые составы на матч Черноморец – Динамо Киев:
Черноморец: Рудько – Бутко, Скиба, Билошевский, Ракицкий, Ермаков – Когут, Сигеев – Мустафаев, Хобленко, Попов
Динамо: Нещерет – Тымчик, Михавко, Попов, Вивчаренко – Шапаренко, Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат
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