Украинка остановилась в шаге от титула на хардовом турнире в Тунисе

Украинская теннисистка Катерина Лазаренко (WTA 847) остановилась в шаге от титула на хардовом турнире ITF W15 в Монастире, Тунис.

20-летняя украинка, получившая седьмой номер посева, в решающем поединке уступила в двух сетах первой сеяной Элле Макдональд (WTA 376) из Великобритании.

Теннисистки провели на корте 1 час и 33 минуты. Это была их первая очная встреча.

ITF W15 Монастир. Грунт. Финал

Катерина Лазаренко (Украина) [7] – Элла Макдональд (Великобритания) [1] – 3:6, 2:6

Для Екатерины это был второй финал в одиночке в профессиональной карьере.