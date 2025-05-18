Украинка остановилась в шаге от титула на хардовом турнире в Тунисе
Катерина Лазаренко уступила в двух сетах первой сеяной Элле Макдональд
Украинская теннисистка Катерина Лазаренко (WTA 847) остановилась в шаге от титула на хардовом турнире ITF W15 в Монастире, Тунис.
20-летняя украинка, получившая седьмой номер посева, в решающем поединке уступила в двух сетах первой сеяной Элле Макдональд (WTA 376) из Великобритании.
Теннисистки провели на корте 1 час и 33 минуты. Это была их первая очная встреча.
ITF W15 Монастир. Грунт. Финал
Катерина Лазаренко (Украина) [7] – Элла Макдональд (Великобритания) [1] – 3:6, 2:6
Для Екатерины это был второй финал в одиночке в профессиональной карьере.
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