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ITF
18 мая 2025, 14:17 | Обновлено 18 мая 2025, 14:20
164
0

Украинка остановилась в шаге от титула на хардовом турнире в Тунисе

Катерина Лазаренко уступила в двух сетах первой сеяной Элле Макдональд

18 мая 2025, 14:17 | Обновлено 18 мая 2025, 14:20
164
0
Украинка остановилась в шаге от титула на хардовом турнире в Тунисе
ITF. Катерина Лазаренко

Украинская теннисистка Катерина Лазаренко (WTA 847) остановилась в шаге от титула на хардовом турнире ITF W15 в Монастире, Тунис.

20-летняя украинка, получившая седьмой номер посева, в решающем поединке уступила в двух сетах первой сеяной Элле Макдональд (WTA 376) из Великобритании.

Теннисистки провели на корте 1 час и 33 минуты. Это была их первая очная встреча.

ITF W15 Монастир. Грунт. Финал

Катерина Лазаренко (Украина) [7] – Элла Макдональд (Великобритания) [1] – 3:6, 2:6

Для Екатерины это был второй финал в одиночке в профессиональной карьере.

По теме:
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ITF Монастир Катерина Лазаренко
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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