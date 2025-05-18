Стали известны стартовые составы на матч Ингулец – Шахтер

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Украина» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

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Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Ингулец: Жилкин, Малыш, Жовтенко, Дубилей, Катрич, Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Пушкарев, Волохатый, Могильный

Шахтер: Твардовский, Азаров, Фарина, Бондарь, Тобиас, Крыськив, Бондаренко, Невертон, Судаков, Алиссон, Элиас