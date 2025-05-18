Стали известны стартовые составы на матч Ингулец – Шахтер
Матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги начнется в 15:30 по Киеву
В воскресенье, 18 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Шахтер».
Команды встретятся на стадионе «Украина» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.
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Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
Ингулец: Жилкин, Малыш, Жовтенко, Дубилей, Катрич, Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Пушкарев, Волохатый, Могильный
Шахтер: Твардовский, Азаров, Фарина, Бондарь, Тобиас, Крыськив, Бондаренко, Невертон, Судаков, Алиссон, Элиас
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