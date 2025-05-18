ГАУФФ: «Я горжусь этими двумя результатами, но в то же время разочарована»
Американская теннисистка прокомментировала свои ощущения после поражения
Американская теннисистка Коко Гауфф, проигравшая после Мадрида второй финал подряд, прокомментировала свои ощущения после нового поражения в финале турнира WTA 1000 в Риме от итальянки Жасмин Паолини.
«Я горжусь этими двумя результатами, но в то же время разочарована. Это чувство – сладко-горькое.
Жасмин (Паолини) сегодня (в субботу) показала отличный теннис. К сожалению, у меня осталось ощущение, что я не показала свою лучшую игру, а она мне сегодня была необходима.
Это не в умаление ее выступления – именно она вынудила меня играть так. Возможно, мне стоило лучше подавать, больше мячей укладывать в корт.
В целом, я думаю, что могу добиться хороших результатов на Ролан Гаррос. Я проиграла финалы в Мадриде и Риме двум очень сильным соперницам (в столице Испании – первой ракетке мира Арине Соболенко).
Думаю, мне еще есть над чем работать. И я надеюсь, что смогу выйти в финал Ролан Гаррос и, может быть, третий финал окажется удачным».
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