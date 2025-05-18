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WTA
18 мая 2025, 13:53 | Обновлено 18 мая 2025, 14:38
170
0

ГАУФФ: «Я горжусь этими двумя результатами, но в то же время разочарована»

Американская теннисистка прокомментировала свои ощущения после поражения

18 мая 2025, 13:53 | Обновлено 18 мая 2025, 14:38
170
0
ГАУФФ: «Я горжусь этими двумя результатами, но в то же время разочарована»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Американская теннисистка Коко Гауфф, проигравшая после Мадрида второй финал подряд, прокомментировала свои ощущения после нового поражения в финале турнира WTA 1000 в Риме от итальянки Жасмин Паолини.

«Я горжусь этими двумя результатами, но в то же время разочарована. Это чувство – сладко-горькое.

Жасмин (Паолини) сегодня (в субботу) показала отличный теннис. К сожалению, у меня осталось ощущение, что я не показала свою лучшую игру, а она мне сегодня была необходима.

Это не в умаление ее выступления – именно она вынудила меня играть так. Возможно, мне стоило лучше подавать, больше мячей укладывать в корт.

В целом, я думаю, что могу добиться хороших результатов на Ролан Гаррос. Я проиграла финалы в Мадриде и Риме двум очень сильным соперницам (в столице Испании – первой ракетке мира Арине Соболенко).

Думаю, мне еще есть над чем работать. И я надеюсь, что смогу выйти в финал Ролан Гаррос и, может быть, третий финал окажется удачным».

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Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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