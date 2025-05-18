Черкасский ЛНЗ встретится с полтавской «Ворсклой» в 29 туре Украинской Премьер-лиги. Матч пройдет в Черкассах.

Роман Григорчук и Юрий Максимов определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Следует отметить появление в заявке «фиолетовых» Фрэнсиса Момо.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей. Ворскла находится на 13 строчке турнирки с 25 баллами.

Матч ЛНЗ – Ворскла состоится в воскресенье, 18 мая. Стартовый свисток в Черкассах прозвучит в 15.30 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ – Ворскла в УПЛ