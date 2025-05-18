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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 14:27 | Обновлено 18 мая 2025, 14:30
244
0

Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ – Ворскла в УПЛ

Команды сыграют матч 29 тура УПЛ

18 мая 2025, 14:27 | Обновлено 18 мая 2025, 14:30
244
0
Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ – Ворскла в УПЛ
УПЛ.

Черкасский ЛНЗ встретится с полтавской «Ворсклой» в 29 туре Украинской Премьер-лиги. Матч пройдет в Черкассах.

Роман Григорчук и Юрий Максимов определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Следует отметить появление в заявке «фиолетовых» Фрэнсиса Момо.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей. Ворскла находится на 13 строчке турнирки с 25 баллами.

Матч ЛНЗ – Ворскла состоится в воскресенье, 18 мая. Стартовый свисток в Черкассах прозвучит в 15.30 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ – Ворскла в УПЛ

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ЛНЗ Черкассы Ворскла Полтава стартовые составы ЛНЗ - Ворскла Роман Григорчук Юрий Максимов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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