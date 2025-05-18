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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 13:47 | Обновлено 18 мая 2025, 13:52
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ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу предпоследнего тура УПЛ

18 мая горняки во Львове сыграют выездной матч против команды Ингулец

18 мая 2025, 13:47 | Обновлено 18 мая 2025, 13:52
5
0
ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу предпоследнего тура УПЛ
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера», которые после получения трофея Кубка Украины получили от наставника Марино Пушича один день для отдыха, впоследствии вернулись к работе и провели тренировки во Львове.

Донецкая команда 16 мая работала в группах: часть футболистов, игравших в финале, имели восстановительное занятие в фитнес-центре, остальные также начали с посещения тренажерного зала, а затем переместились на поле. Сессия состояла из разминки, квадратов на удержание мяча и игровых упражнений.

В субботу, 17 мая, подготовка к встрече продолжалась, оранжево-черные провели еще одно занятие. Матч 29-го тура УПЛ «Ингулец» – «Шахтер» состоится 18 мая во Львове на стадионе «Украина», начало – в 15:30.

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Шахтер Донецк тренировка Ингулец - Шахтер Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ингулец фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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