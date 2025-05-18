ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу предпоследнего тура УПЛ

Футболисты «Шахтера», которые после получения трофея Кубка Украины получили от наставника Марино Пушича один день для отдыха, впоследствии вернулись к работе и провели тренировки во Львове.

Донецкая команда 16 мая работала в группах: часть футболистов, игравших в финале, имели восстановительное занятие в фитнес-центре, остальные также начали с посещения тренажерного зала, а затем переместились на поле. Сессия состояла из разминки, квадратов на удержание мяча и игровых упражнений.

В субботу, 17 мая, подготовка к встрече продолжалась, оранжево-черные провели еще одно занятие. Матч 29-го тура УПЛ «Ингулец» – «Шахтер» состоится 18 мая во Львове на стадионе «Украина», начало – в 15:30.