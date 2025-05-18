ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу предпоследнего тура УПЛ
18 мая горняки во Львове сыграют выездной матч против команды Ингулец
Футболисты «Шахтера», которые после получения трофея Кубка Украины получили от наставника Марино Пушича один день для отдыха, впоследствии вернулись к работе и провели тренировки во Львове.
Донецкая команда 16 мая работала в группах: часть футболистов, игравших в финале, имели восстановительное занятие в фитнес-центре, остальные также начали с посещения тренажерного зала, а затем переместились на поле. Сессия состояла из разминки, квадратов на удержание мяча и игровых упражнений.
В субботу, 17 мая, подготовка к встрече продолжалась, оранжево-черные провели еще одно занятие. Матч 29-го тура УПЛ «Ингулец» – «Шахтер» состоится 18 мая во Львове на стадионе «Украина», начало – в 15:30.
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