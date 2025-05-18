ПАОЛИНИ: «Мне кажется, что это нереально, это невероятно»

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, одержавшая победу на домашнем турнире WTA 1000 в Риме, обыграв в финале американку Коко Гауфф, дала комментарии после матча.

«Мне кажется, что это нереально, это невероятно. Я не знаю, что сказать – это мечта быть на этом подиуме с этим трофеем.

Я приходила смотреть этот турнир, когда была ребенком, и даже не могла представить, что однажды подержу этот кубок в руках. Я провела свой лучший матч за последние две недели именно в этом финале.

Это были две недели мечты, и они еще не закончились. Завтра (в воскресенье 18 мая) еще финал в паре (с Сарой Эррани), я об этом не забываю. Нужно оставаться сосредоточенной.

Я не считаю себя фавориткой на Ролан Гаррос, я просто поеду туда и постараюсь показать свой максимум. В прошлом году все прошло хорошо (Паолини проиграла в финале Иге Свентек), но этот год другой, поэтому я пойду матч за матчем, надеясь сыграть больше, чем один поединок. Посмотрим, как все сложится».