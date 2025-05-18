Клуб-участник ЛЧ сделал предложение по игроку из УПЛ. Он не нужен Динамо
Андерсон Джордан может перейти из «Зари» в «Слован»
Братиславский «Слован» из Словакии интересуется бразильским центральным защитником луганской «Зари» Андерсоном Джорданом, сообщает издание Football.ua.
По информации источника, клуб-участник основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 уже сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста, но сумма потенциальной сделки пока не разглашается.
Также отмечается, что киевское «Динамо», которое ранее также проявляло интерес к игроку, на данный момент абсолютно не рассматривает вариант с его подписанием.
В сезоне 2024/25 Андерсон Джордан провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
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