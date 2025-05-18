Клуб-участник ЛЧ сделал предложение по игроку из УПЛ. Он не нужен Динамо

Братиславский «Слован» из Словакии интересуется бразильским центральным защитником луганской «Зари» Андерсоном Джорданом, сообщает издание Football.ua.

По информации источника, клуб-участник основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 уже сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста, но сумма потенциальной сделки пока не разглашается.

Также отмечается, что киевское «Динамо», которое ранее также проявляло интерес к игроку, на данный момент абсолютно не рассматривает вариант с его подписанием.

В сезоне 2024/25 Андерсон Джордан провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.