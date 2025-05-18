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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 12:24 |
427
0

Клуб-участник ЛЧ сделал предложение по игроку из УПЛ. Он не нужен Динамо

Андерсон Джордан может перейти из «Зари» в «Слован»

18 мая 2025, 12:24 |
427
0
Клуб-участник ЛЧ сделал предложение по игроку из УПЛ. Он не нужен Динамо
ФК Заря. Андерсон Джордан

Братиславский «Слован» из Словакии интересуется бразильским центральным защитником луганской «Зари» Андерсоном Джорданом, сообщает издание Football.ua.

По информации источника, клуб-участник основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 уже сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста, но сумма потенциальной сделки пока не разглашается.

Также отмечается, что киевское «Динамо», которое ранее также проявляло интерес к игроку, на данный момент абсолютно не рассматривает вариант с его подписанием.

В сезоне 2024/25 Андерсон Джордан провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

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Андерсон Джордан Заря Луганск Слован Братислава трансферы Динамо Киев трансферы УПЛ чемпионат Словакии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Football.ua
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