Он много плачет, и это круто. Я посмотрел «Танцуй, Вини»

В прошлом сезоне Винисиус мог выиграть ЗМ. Он был фаворитом на эту награду по линии вплоть до последнего дня – но все же выбрали Родри. Вини сразу за ним, а значит бразилец – мировая звезда. С этим невозможно спорить. А если ты звезда, то многие захотят рассказать твою историю. Историю Вини решил рассказать Netflix. Были опасения из-за того, что сервис очень часто смещает акценты в своих проектах с действительно важного и кинематографического, чтобы подать какую-то прогрессивную идею – в итоге теряет первоначальный шарм истории и отвлекает от себя зрителя. Так вот, забегая наперед, скажу: здесь Netflix в лужу подобным образом не сел (оценка 2.3 на IMDb является несправедливой). Я посмотрел документальный фильм «Танцуй, Вини» и здесь поделюсь с вами своими впечатлениями после просмотра. Сразу договоримся: будут спойлеры. Если вы собираетесь посмотреть или сомневаетесь – листайте до самого низа до абзаца с названием «Стоит ли смотреть?», потому что там без них.

1. Зритель будет скептически настроен к ленте еще до просмотра, и это вызов для сервиса. Вини не любят, и низкие оценки документалки – это оценки лично Вини, а не фильма. Что должен был делать Netflix? Предложить зрителю что-то такое, после чего он либо полюбит Вини (невозможно), либо просто не сможет поднять руку, чтобы оценить ленту на 1 из 10-и. Было ли что-то такое предложено? Нет. И Netflix не мог закладываться на что-то другое. Он сознательно шел на низкие баллы – но большой хайп. На самом деле, это должно было бы развязать руки, потому что если не боишься хейта, то можешь позволить себе больше смелых решений. И тут-то проблема: смелых решений не было. Вообще. Лента стерильная. Все еще неплохо снята, но максимум – 5 или 5.5 баллов из 10-и. Большую часть времени просмотра мне просто было скучно.

2. В первые минут 20-30 лента изо всех сил пытается показать, что Вини – такой же человек, как каждый из нас. Но это не работает. Когда речь заходит о его пути, несколько позже, фильм закладывается на то, что мы будем переживать победы и неудачи вместе с Вини, будем проявлять эмпатию, грустить из-за его поражений в матчах... Но этого нет. Потому что в первые минуты Вини – и парень с большим талантом, и трудяга, и большой профессионал, и «человек из народа»... Но так не бывает. Из-за такого диапазона с бразильцем трудно себя ассоциировать. Например, я «человек из народа», но трудяга ли? Нет. Тогда я не чувствую, что мы с Вини похожи. Будто наш путь – совершенно разный. То же самое почувствует и почти каждый из вас. У меня не было предубеждений относительно Вини до начала просмотра, но я все равно не смог за него болеть, когда лента хотела, чтобы я это делал.

3. У Вини специфическое чувство юмора, поэтому моментами кажется, что он ведет себя... эм... как ребенок? Например, друзья пришли поздравить его с днем рождения и что-то принесли, а он просыпается и говорит: «А где мой шоколад?». Выглядит неблагодарно. Или, еще пример, рассказывает о детстве и бабушке – и говорит, что та «занимала всю кровать». Потом показывают бабушку, а та не худощавая. Вроде бестактно, да? Я, вот честно, не думаю, что Вини намеренно. Но таких эпизодов несколько, и каждый скорее отталкивает от игрока, чем заставляет за него болеть. Главная интрига: это все странное, что сказал Вини на камеру? Просто если несколько таких моментов попали в ленту, то есть предположение, что их было после окончания съемки гораздо больше...

4. Есть ощутимый контраст между Вини в моменты, когда он что-то комментирует, и им же в процессе тренировок или подготовки к игре. Когда комментирует – сдержанный, спокойный. Когда делает что-либо другое – постоянно «на приколе», с эмоцией. Поэтому все моменты съемки, когда Вини сидит на кресле, смотрит на камеру и что-то там говорит, чувствуются просто ненужными. Они ничего не дают. Футболист будто проговаривает очень заранее заготовленные общие фразы. Это просто неинтересно.

5. Лучший комментарий фильма Вини выдает тогда, когда его выводят на пустой «Сантьяго Бернабеу». Он говорит, что больше любит атаковать на эти ворота, потому что тогда он далеко от Анчелотти, поэтому тот не сможет на него кричать. Это был единственный момент за 100 с лишним минут фильма, когда я рассмеялся. И Вини также смеялся. Мы вместе. Вот в такие моменты строишь эмоциональную связь с футболистом. У меня до самого конца было желание, чтобы Вини просто выпустили на травку арены, поставили перед ним человека с камерой и попросили бразильца провести выступление в жанре стенд-апа. Было бы это уместно в документальной ленте? Нет. Более того: за это бы ей существенно снизили баллы. Но баллы ей и так снизили, а эмоциональной связи с игроком так и не появилось. Может, стоило бы дать Вине больше шутить – а потом вырезать 90%, чтобы никто не обиделся.

6. Очень плохой выбор знаменитостей, которые в кадре. Вот, например, Неймар. Я понимаю, что он нужен и его узнает зритель, но его действительно много в первой трети – тогда, когда ты должен «прикипеть» к Вини. А Ней – все же человек, который большинству не нравится. Или, например, был бразилец Роналдо, который якобы пришел к Вини. Это крутой ход, но их беседа – ощутимо наигранная. Вини рассказывает, что забитые голы дают уверенность в себе, а его собеседник советует ему сбивать защитников с темпа. Ну, Вини и так сбивает, он уже это умеет. А рассказывать что-то про голы для уверенности Роналдо – ну серьезно? Но главный прикол – это Беллингем. Вы спросите: «А что ты имеешь против Джуда?» Ничего. Он крутой, он мне нравится. А еще он рассказывает о том, как Вини было трудно в «Реале», когда он приехал в Мадрид из Бразилии. Что? А это точно должен рассказывать Беллингем, который в клубе второй сезон? Я посмотрел: в 2018-м году, когда Вини перешел в «Реал», Джуд имел 0 матчей за основу «Бирмингема». Я понимаю, что англичанин – звезда, поэтому его комментарии нужны. Но пусть бы рассказал что-то другое. Зачем устраивать этот цирк? Поэтому и говорю: со знаменитостями в кадре прогадали.

7. Фильм показывает: у Вини крутая команда и он в хороших руках. И речь не о «Реале», а о его личной команде. Там и персональные тренеры, и повар, и человек, который помогает восстановиться от травм, и друзья, и те, кто помогает принимать решения... В конце ленты есть кадр, где Вини за большим столом, а вокруг людей, может, 20. Да, среди них есть и родственники, но меньшинство. То есть над Вини и с Вини работают и за пределами поля и базы «Реала». Это круто. То есть в трудный момент его поддержат, ему помогут, он не упадет и не исчезнет с наших радаров. Это радует, потому что мы почти имеем гарантию, что Вини будет сиять много-много лет подряд. А еще кто-то на самом старте ленты говорит, что «Вини – это бизнес». И фильм делает так, чтобы это действительно чувствовалось. Вини – это не футболист, а целый проект. За его спиной десятки людей. Лента удачно акцентирует внимание на масштабе. И она дает уверенность в будущем Вини.

8. Милитао – краш, моя любовь и мой фаворит в этой ленте. Нам показывают дебют Вини за сборную, а затем Милитао – и тот говорит с восхищением по смыслу что-то вроде «как круто, что он играет». Затем демонстрируют, как Вини танцует во время празднования голов – и Эдер вдохновенно говорит что-то типа «какой он молодец, что танцует». Затем речь заходит о расизме – и Милитао, прямо видно, очень грустит, становится тише, потому что ему ощутимо неудобно. И все как будто искренне, я ему верю. Главный добряк ленты. Икона. Именно тот второстепенный герой, который нравится больше всего. Если когда-то будет материал и кто-то захочет снять ленту о Милитао, я буду смотреть в первый же день. Теперь буду за него персонально болеть.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон Милитао и Винисиус Жуниор

9. Фильм перегибает с пафосом. Я еще понимаю «он носился с мячом с детства, играл крышкой» от мамы героя, хотя, на самом деле, это очень стандартно: все говорят о том, что человек с самого детства к чему-то тяготел. Вот, например, в одном из сюжетов к Евровидению мама наших нынешних представителей на нем сказала, что те пели еще в их детских кроватях. Это мило, это может вызвать улыбку у зрителя – но такое уже было. Интереснее, может, было бы услышать какую-то историю из детства взамен, но таких не подвезли. Зато позже была фраза «неукротимый лев на поле». Это же про 30+% игроков можно сказать. Как это отличает Вини от, например, Беллингема? Почему Джуд не лев? А если Джуд все же тоже лев, то, может, Вини заслуживает какого-то другого сравнения? И таких пафосных элементов ради пафоса хватает. Но дают они фильму совсем мало.

10. На 29-й минуте я искренне улыбнулся, когда Вини впервые начал танцевать, празднуя гол. Он еще потанцевал ближе к завершению. Хорошо ли это обыграно? Да. Это работает? Да. Уместно ли название «Танцуй, Вини»? Да, абсолютно. Здесь 100-процентное попадание, у меня вопросов нет. Единственная претензия: маловато. Я понимаю, что Вини не может танцевать все 108 минут ленты (а точно не может?), но именно моменты с такими его празднованиями голов – самые искренние и приятные. Фильм в целом скуп на эмоции, поэтому в моменты танцев ты наконец можешь что-то почувствовать, тебе становится значительно лучше и проще смотреть. Пусть бы сделали больше вставок с танцующим Вини. Может, пришлось бы убрать какие-то его комментарии ради этого. Или вот те полминуты, когда Беллингем рассказывает о первых годах бразильца в клубе. Или сценку с Роналдо. Ой, да много чего можно было убрать! Танцы этого стоят.

11. Меньше 2-х минут фильм тратит на то, чтобы показать другую сторону Вини. Относительно смещения акцента на положительные качества игрока: это допустимо. Я бы хотел видеть ленту несколько иной (об этом еще будет), однако хорошо, я это могу принять. Но 2-е минуты – все равно мало. Вот если я предложу вам написать 5 тезисов о Вини, то сколько из них будут иметь негативную окраску? Хотя бы 2, хотя скорее больше. Хорошо, смещаем акценты и сокращаем негатив в 2 раза – тогда более-менее норм каких-то 15-20% времени рассказывать о том, что Вини на поле – ну, мягко говоря, неприятный персонаж. Но вместо этого мы получаем об этом 2 минуты. Вини говорит, что «ему платят не за доброту, а чтобы он забивал», а Анчелотти, Бензема и Кроос тактично указывают, что лучше бы бразилец не вытворял то, что вытворяет. Плюс, нам показывают несколько фрагментов из матчей. И все. Больше ничего. В этой ленте Вини – идеален. Почти. Вот буквально 2-е минуты не хватило до этого. Ощущение, что меня газлайтят.

12. Слишком много времени приходится смотреть историю футболиста, но не Вини. Футболист перешел в большую команду. Футболист не играл. Играл. Футболист побеждает. Футболист проигрывает. Все это – о любом исполнителе. Возможно, победы Вини – больше, это да, но основа одна и та же. Пожалуй, стоило бы как-то персонализировать историю. Может, Вини не просто побеждал – а хотел делать это красиво. Или жаждал оставаться при этом собой. Или еще что-то такое, чего нельзя было бы сказать о большинстве спортсменов в этом виде спорта. Если я включаю ленту об одном из лучших в мире, то я хочу видеть именно его победы и поражения. Побеждает и проигрывает ли Вини так же, как и условный Кроос? Нет? Так покажите это.

13. Лучшие моменты фильма – о расизме. Я не шучу. Потому что снято хорошо: показан конфликт, причины, реакция всех причастных и общества и тому подобное. Это история в истории. И эти фрагменты интересно смотреть, потому что там есть эмоция с самого начала и до конца. Потому что здесь нельзя оставаться равнодушным. Вот здесь ты наконец сможешь поболеть за Вини. Хотя, на самом деле, больше не за него – а за справедливость и адекватность. Потому что никто не заслуживает хейта из-за цвета кожи. Когда речь заходила о расизме, было интересно смотреть и слушать. Netflix хорошо натренировался, умеет продемонстрировать все правильно и доступно для зрителя. Единственное что: там женщина скажет, что «Вини жертвует своим величием ради благой цели». Ну, допустим. А развить эту тему? Что бразилец теряет в своей борьбе с расизмом? Потому что будто забросили удочку – и забыли о ней. Странно.

14. Вини – профессионал и футболист. Это не шутка. Это правда. Да, я сам удивлен. Потому что игрок очень неприятный на поле – поэтому нетрудно предположить, что и в жизни он занимается чем-то не тем. Может, слишком много развлекается. Или больше занят поддержанием образа, чем подготовкой к игре. Но нет, нет и еще раз нет: Вини хорошо выполняет свою работу. А она не только на поле – это еще и тренировки, правильное восстановление, даже питание. Вини не пьет, не курит и – совсем страшное – говорит правильные вещи, когда у него спрашивают о футболе. Там и о труде, и работе над собой, и о соперниках... Он на 100% адекватен. Когда его личная команда говорит, что Вини мог бы претендовать на капитанскую повязку в «Реале», то тот отвечает, что еще успеет. Вот такая сторона бразильца – это открытие и вау. Я представлял себе его другим, менее профессиональным. А оказалось, что он непрофессиональный только тогда, когда играет в футбол на большой арене. Если сделал какое-то открытие, то просмотр ленты был даже полезным, я считаю.

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15. Кроос – скромняга, а Яремчук изображен лучше Лунина. Это уже совсем детали, но будто я должен поделиться. Тони назвал тот свой пас в игре с «Баварией» в полуфинале прошлой весной (когда в соло всю защиту немцев разрезал) «не слишком тяжелым» и похвалил Вини за правильное движение. Ну безумное уважение! Лунин в кадре много пропускал, а похвалу среди вратарей получил лишь Куртуа за сейвы в финале с «Ливерпулем». Зато Яремчука засветили, когда тот отличился в воротах мадридцев и праздновал. Почему именно его? Потому что было немало о «Валенсии» из-за расистского скандала. Однако все же приятно: Роман оказался в нужное время в нужном месте, поэтому даже в фильме об одном из лучших футболистов мира снялся, так сказать. Начинал карьеру и переезжал в Испанию не зря.

16. Вини много плачет, и это круто. Потому что современный спортсмен ежедневно сталкивается с хейтом, переживает много негатива, а еще у него больше матчей – следовательно, и больше источников эмоций. Поэтому мы теряем некоторых игроков из-за депрессии и выгорания, потому что сейчас спорт бросает много вызовов ментальному здоровью футболистов. И именно поэтому важно как-то с ними справляться. У каждого свой способ. Вини, например, психует на поле и плачет в интервью. В этом нет ничего плохого. Более того: когда Вини плачет, то мы понимаем, что он не только футболист, но и такой же человек, как каждый из нас. Именно это его искреннее высвобождение эмоций делает его ближе к болельщику – а не комментарии «он талантливый, и старается, и профессионал, и...», которыми регулярно бросается в тебя фильм. Когда Вини плачет, то мы верим, что ему тяжело – из-за переезда, поражения или из-за расизма. И мы сочувствуем, ведь у каждого из нас есть что-то такое, что способно довести до слез. Потому что мы люди. Как и Вини. Бразилец – пример для молодых вне футбольного поля. Потому что он не боится показывать свои эмоции, а значит, и переживать их. Он честен с самим собой. Когда будет трудно, он не уйдет в себя. И не уйдут в себя миллионы мальчиков и девочек, которые видели слезы Вини и ориентируются на него. Это спасет карьеры многих.

17. У фильма правильный финал. Что там? Признание. Вини говорит, что наконец его считает лучшим наиболее требовательная публика в мире – фаны «Реала». Хорошее завершение для истории становления, потому что это высшая точка. Пафосно? Да. Уместно ли это? Да. Но вместе с тем его постом «я сделаю это еще 10 раз...» (а его показали перед титрами!) это выглядит, во-первых, искренне, а во-вторых – как открытый финал. Потому что он таковым и является, ведь карьера Вини еще ой как далека от завершения. Поэтому решение сделать концовку с идеей «он уже наверху, так что же будет дальше?» более чем обосновано. Она даже немножко вытягивает фильм.

18. Фильм о Винни должен быть другим. Конечно, это субъективное мнение. Но не взятое из ничего. Какой для вас Вини? Хороший футболист на поле, но там же – очень неприятная личность. Это противоречивый образ. А сколько сейчас таких в футболе вообще? Минимум. Вот условный Холанд – профессионал своего дела, одаренный физически. Где-то на кого-то накричал – и это вся его темная сторона. То же самое с Салахом, который всем нравится. Или Ямаль. Не нравится многим Мбаппе, но он и близко не вызывает таких негативных эмоций, которые провоцирует Вини. То есть бразилец – возможно, лучший герой для документального кино, которое расскажет в равной степени о его светлой и темной сторонах. И тогда зритель сможет сам решить для себя, а какой для него Вини – положительный герой или антагонист? А здесь сервис все решает за зрителя.

Возможно, и сам бразилец не хотел бы, чтобы о нем еще больше говорили в негативном ключе. Однако что имеем в итоге? Потерянный потенциал. Вини мог стать рок-звездой на экране – а стал просто хорошим, даже почти идеальным футболистом. И, знаете, это какой-то не тот Вини. Мы знаем другого. Фильм мог бы (читай: должен был бы) быть гораздо более естественным. И был бы он тогда более ценным. Я искренне надеюсь, что у студий еще будет повод снять кино о Вини. И вот тогда они все сделают как надо – просто покажут бразильца на экране таким, какой он есть. Он уже хорошо прописанный антигерой – тот, что на стороне добра, но ради достижения цели готов перейти грань. Не надо что-то выдумывать и искать нужный ракурс. Вини уже достаточно крут для крутой ленты на основе его карьеры и образа. К сожалению, Netflix так не считал, поэтому и снял что-то свое и совсем не то.

Стоит ли смотреть?

Если нужен ответ «да» или «нет», то точно второе. Потому что большинству эта лента ничего не даст. Кому все же стоит посмотреть? Во-первых, фанатам «Реала». Потому что в какой-то момент это становится больше историей о приключениях клуба в ЛЧ, чем о Вини, поэтому эта лента – возможность снова пережить те эмоции от триумфов. Во-вторых, тем, кто вообще не считает Вини профессионалом своего дела. Потому что ваше мнение может измениться – вам все еще будет не нравиться исполнитель на поле, но вы не будете чувствовать негатива к нему как к человеку. Я все же считаю, что Netflix пытался «отбелить» имя Винисиуса и снял что-то скорее комплиментарное о нем, что является бесполезным использованием самого Вини, но снял ли плохо? Нет. Были интересные моменты. Были моменты «на улыбку». Был один эпизод, когда посмеялся. Были ценные фрагменты и комментарии, которые могут помочь будущим футболистам выстроить правильную вертикаль ценностей. Этот фильм даже может нравиться. Просто не всем. Но он точно не оставит равнодушным. Хотя, наверное, когда снимаешь о Вини, иначе быть и не могло.