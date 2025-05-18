Экс-игрок Черноморца: «Одесситы в игре с Динамо могут попасть впросак»

Известный в прошлом полузащитник одесского «Черноморца» Александр Никифоров поделился со Sport.ua своими ожиданиями от сегодняшних событий, запланированных в рамках предпоследнего, 29-го тура УПЛ. В частности, он коснулся поединка в Одессе, где «моряки» встретятся с киевским «Динамо».

– В нынешнем чемпионате чем ближе финиш, тем больше интриг, – сказал Никифоров, – До сих пор никто не решится сказать об окончательном распределении призовых мест, в неопределенности остается судьба четвертой, еврокубковой, ступеньки. А о борьбе на нижних ступенях турнирной таблицы я вообще молчу – на сегодняшний день ситуация настолько неоднозначна, что прогнозировать той или иной команде прямой «вылет» из Премьер-лиги, как и определиться с теми, кто будет играть в переходных матчах, очень сложно. Взять хотя бы поединок в Одессе, где для обоих соперников – как «Черноморца», так и «Динамо», получение очков имеет большое значение. Для досрочного чемпионства динамовцам нужно получить как минимум одно очко, в то время как «морякам» кровь из носу надо брать три – ведь именно при таком раскладе они будут повышать свои шансы играть в переходных матчах. Ожидаю в этом матче бескомпромиссную и напряженную игру, от которой болельщики получат удовольствие. Понятно, что «Черноморец» не бросится сломя голову к воротам соперника, ведь может попасть впросак. Против «Динамо» следует играть осторожно и взвешенно – тогда и можно рассчитывать на хороший шанс в атаке.

– Как считаете, почему «Черноморец» сейчас борется за выживание, а не за высокие места, как бывало раньше?

– Пожалуй, здесь целый комплекс причин, разбираться в которых должны все члены клуба. Проблема с турнирными показателями «Черноморца» возникла еще раньше. Считаю, что бить тревогу и делать определенные выводы нужно было еще по итогам прошлого сезона, когда команду возглавлял Роман Григорчук. «Черноморец» в том чемпионате установил антирекорд, проиграв в 18 матчах. Теперь антирекорд увеличен на одну игру, и это очень обидно не только для одесских болельщиков, но и многих других, которые, поверьте, сейчас живут по всему миру. Впрочем, надеюсь, что после того, как наша многострадальная Украина сможет наконец одолеть страшного врага в войне, все в нашем футбольном хозяйстве наладится. Как в одесском, так и в украинском в целом.

– Кто из команд УПЛ в нынешнем сезоне стал для вас сюрпризом, а кто произвел впечатление со знаком «минус»?

– Очень удивила «Александрия», которая показывает на редкость качественный и стабильный футбол. Команда Руслана Ротаня заслуженно занимает вторую позицию, и за неполный год успела влюбить в себя многих симпатиков игры. Хочется надеяться, что в нашем футболе надолго появился еще один конкурентоспособный коллектив. А теперь о разочаровании. Выступления молодого и амбициозного ЛНЗ, как и его игра, меня, откровенно говоря, удивляют. Мне, как и многим специалистам, непонятно, чем руководствуется руководство клуба, постоянно увольняя одного тренера за другим. Недавно наткнулся на статистические выкладки различных клубов в интернете, где приводились различные интересные показатели. Бросилось в глаза сравнение работы трех тренеров ЛНЗ – бывших Олега Дулуба, Андреса Карраско и нынешнего, Романа Григорчука. Так вот, с Дулубом ЛНЗ набрал 17 очков, с Карраско – 15, а с Григорчуком всего 10. Пять поражений и четыре ничьи – слишком много для черкащан этой весной. Когда в ЛНЗ увольняли Адреса Карраско, то команда находилась на 10 месте. Теперь она на 12 и борется за непопадание в зону переходных матчей. Поэтому возникает вопрос: где же логика в тех увольнениях?

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