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  4. Экс-игрок Интернасьонала о Тайсоне: «Он – глупец. Фальшивый человек»
Бразилия
18 мая 2025, 11:32 |
658
0

Экс-игрок Интернасьонала о Тайсоне: «Он – глупец. Фальшивый человек»

Тиаго Гальярдо нелицеприятно высказался об экс-игроке «Металлиста» и «Шахтера»

18 мая 2025, 11:32 |
658
0
Экс-игрок Интернасьонала о Тайсоне: «Он – глупец. Фальшивый человек»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Гальярдо

35-летний экс-форвард «Сельты» Тиаго Гальярдо нелицеприятно высказался о бывшем игроке «Металлиста» и «Шахтера» Тайсоне, с которым они вместе пересекались в «Интернасьонале».

«Тайсон не хотел отдавать мне пасы, ни на тренировке, ни в игре. Глупец. Я был парнем момента, у меня был уникальный момент в моей карьере, в моей жизни, с моей семьей. Он ревновал, не знаю почему. Он человек, которого я могу определить как фальшивого, он не смотрит вам в глаза, когда разговаривает, я даже не знаю, может ли он смотреть вам в глаза во время интервью, потому что он очень сомнительный парень», – сказал Гальярдо.

Отметим, что в настоящий момент Тиаго Гальярдо выступает в Бразилии за низшелиговый «Санта-Круз» из Ресифи, а Тайсон играет в Греции за ПАОК.

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Интернасьонал Тайсон чемпионат Бразилии по футболу
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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