Экс-игрок Интернасьонала о Тайсоне: «Он – глупец. Фальшивый человек»

35-летний экс-форвард «Сельты» Тиаго Гальярдо нелицеприятно высказался о бывшем игроке «Металлиста» и «Шахтера» Тайсоне, с которым они вместе пересекались в «Интернасьонале».

«Тайсон не хотел отдавать мне пасы, ни на тренировке, ни в игре. Глупец. Я был парнем момента, у меня был уникальный момент в моей карьере, в моей жизни, с моей семьей. Он ревновал, не знаю почему. Он человек, которого я могу определить как фальшивого, он не смотрит вам в глаза, когда разговаривает, я даже не знаю, может ли он смотреть вам в глаза во время интервью, потому что он очень сомнительный парень», – сказал Гальярдо.

Отметим, что в настоящий момент Тиаго Гальярдо выступает в Бразилии за низшелиговый «Санта-Круз» из Ресифи, а Тайсон играет в Греции за ПАОК.