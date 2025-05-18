Роналду определился, в каком году завершит карьеру. Не после ЧМ-2026
Легендарный португальский нападающий планирует поиграть еще минимум 2 сезона
Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, 40-летний футболист примет решение относительно своего будущего в ближайшие дни, но у него есть четкая цель - поиграть на профессиональном уровне еще минимум 2 сезона.
В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 33 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, почему Криштиану Роналду дважды подряд не попал в заявку на матчи «Аль-Насра».
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