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  4. Роналду определился, в каком году завершит карьеру. Не после ЧМ-2026
Саудовская Аравия
18 мая 2025, 12:15 |
254
0

Роналду определился, в каком году завершит карьеру. Не после ЧМ-2026

Легендарный португальский нападающий планирует поиграть еще минимум 2 сезона

18 мая 2025, 12:15 |
254
0
Роналду определился, в каком году завершит карьеру. Не после ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 40-летний футболист примет решение относительно своего будущего в ближайшие дни, но у него есть четкая цель - поиграть на профессиональном уровне еще минимум 2 сезона.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 33 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, почему Криштиану Роналду дважды подряд не попал в заявку на матчи «Аль-Насра».

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Николо Скира трансферы
Дмитрий Вус Источник: Николо Скира
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