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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 11:28 |
170
0

Защитник Зари: «У нас тоже была задача попасть в еврокубки»

В отличие от «Полесья», луганчане свой шанс упустили

18 мая 2025, 11:28 |
170
0
Защитник Зари: «У нас тоже была задача попасть в еврокубки»
ФК Заря. Роман Вантух

Игрок «Зари» Роман Вантух эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало луганчанам не проиграть «Полесью» в 29 туре УПЛ:

«На мой взгляд, была равная игра. Нам хотелось доказать, что можем дать бой сопернику, который претендует на попадание в еврокубки. Ведь перед «Зарей» также стояла такая амбициозная задача, но не суждено было.

Пожалуй, полищуки чаще угрожали нашим воротам, однако они свой голевой момент реализовали, а мы – нет. Хотя под занавес поединка могли спастись, однако не воспользовались выходом один на один с вратарем «Полесья».

Следует признать, что после поражения – 0:1 текущий сезон сложился для «Зари» неудачно. Рассчитывали на совсем другой результат на финише. Впрочем, в последнем туре еще можем стать нарушителями спокойствия. Если возьмем верх над «Карпатами», то не только несколько улучшим свое положение, но и поможем «Кривбассу», который в случае победы в параллельном матче в Житомире финиширует четвертым и получит право сыграть в Лиге конференций. Вот только согласны ли с таким ходом событий футболисты «Полесья» и «Карпат»?»

Сейчас в активе «Зари» 37 очков и она занимает восьмое место в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что 17 мая состоялся матч 29-го тура чемпионата Украины «Заря» – «Полесье».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Заря - Полесье Роман Вантух инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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