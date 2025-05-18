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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 10:42 | Обновлено 18 мая 2025, 10:51
77
0

Полесье испортило юбилей Зари

Луганчане провели 700-й матч в чемпионатах Украины

18 мая 2025, 10:42 | Обновлено 18 мая 2025, 10:51
77
0
Полесье испортило юбилей Зари
ФК Заря

Матч 29-го тура против «Полесья» (0:1) оказался 700-м для «Зари» в чемпионатах Украины. Луганчане стали 8-й командой элитного дивизиона, достигшей этого рубежа. 252 встречи черно-бело-красные выиграли, 154 завершили вничью, 294 проиграли, 824 мяча забили, 956 пропустили.

Из 20 тренеров, возглавлявших клуб, наибольшее количество матчей провели Юрий Вернидуб – 219, Виктор Скрипник – 76 и Анатолий Чанцев – 62.

Список гвардейцев «Зари» в УПЛ возглавляют Никита Каменюка – 254 игры, Дмитрий Хомченовский – 184 и Виталий Вернидуб – 153. А больше всех забили в рядах луганчан Филипп Будковский – 32 мяча, Алексей Коробченко – 26 и Александр Караваев – 25.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Зари в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Тренер Зари

Соперник

Счет

1-й

07.03.1992

Анатолий КУКСОВ

Днепр

0:2 (г)

100-й

05.03.1995

Юрий СЕВАСТЬЯНОВ

Торпедо

0:4 (г)

200-й

29.03.2008

Анатолий ВОЛОБУЕВ

Карпаты

0:3 (г)

300-й

16.07.2011

Анатолий ЧАНЦЕВ

Металлист

2:3 (г)

400-й

30.11.2014

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлист

2:4 (г)

500-й

29.04.2018

Юрий ВЕРНИДУБ

Верес

1:0 (д)

600-й

11.09.2021

Виктор СКРИПНИК

Рух

1:1 (г)

700-й

17.05.2020

Младен БАРТУЛОВИЧ

Полесье

0:1 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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