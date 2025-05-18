Полесье испортило юбилей Зари

Матч 29-го тура против «Полесья» (0:1) оказался 700-м для «Зари» в чемпионатах Украины. Луганчане стали 8-й командой элитного дивизиона, достигшей этого рубежа. 252 встречи черно-бело-красные выиграли, 154 завершили вничью, 294 проиграли, 824 мяча забили, 956 пропустили.

Из 20 тренеров, возглавлявших клуб, наибольшее количество матчей провели Юрий Вернидуб – 219, Виктор Скрипник – 76 и Анатолий Чанцев – 62.

Список гвардейцев «Зари» в УПЛ возглавляют Никита Каменюка – 254 игры, Дмитрий Хомченовский – 184 и Виталий Вернидуб – 153. А больше всех забили в рядах луганчан Филипп Будковский – 32 мяча, Алексей Коробченко – 26 и Александр Караваев – 25.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Зари в чемпионатах Украины