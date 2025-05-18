Полесье испортило юбилей Зари
Луганчане провели 700-й матч в чемпионатах Украины
Матч 29-го тура против «Полесья» (0:1) оказался 700-м для «Зари» в чемпионатах Украины. Луганчане стали 8-й командой элитного дивизиона, достигшей этого рубежа. 252 встречи черно-бело-красные выиграли, 154 завершили вничью, 294 проиграли, 824 мяча забили, 956 пропустили.
Из 20 тренеров, возглавлявших клуб, наибольшее количество матчей провели Юрий Вернидуб – 219, Виктор Скрипник – 76 и Анатолий Чанцев – 62.
Список гвардейцев «Зари» в УПЛ возглавляют Никита Каменюка – 254 игры, Дмитрий Хомченовский – 184 и Виталий Вернидуб – 153. А больше всех забили в рядах луганчан Филипп Будковский – 32 мяча, Алексей Коробченко – 26 и Александр Караваев – 25.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Зари в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Тренер Зари
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
07.03.1992
|
Анатолий КУКСОВ
|
Днепр
|
0:2 (г)
|
100-й
|
05.03.1995
|
Юрий СЕВАСТЬЯНОВ
|
Торпедо
|
0:4 (г)
|
200-й
|
29.03.2008
|
Анатолий ВОЛОБУЕВ
|
Карпаты
|
0:3 (г)
|
300-й
|
16.07.2011
|
Анатолий ЧАНЦЕВ
|
Металлист
|
2:3 (г)
|
400-й
|
30.11.2014
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Металлист
|
2:4 (г)
|
500-й
|
29.04.2018
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Верес
|
1:0 (д)
|
600-й
|
11.09.2021
|
Виктор СКРИПНИК
|
Рух
|
1:1 (г)
|
700-й
|
17.05.2020
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Полесье
|
0:1 (д)
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