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  4. Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина
Португалия
18 мая 2025, 10:46 |
591
0

Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина

Анатолий был полностью опустошен

18 мая 2025, 10:46 |
591
0
Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бенфика, в составе которой выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, не смогла стать чемпионом Португалии по итогам сезона 2024/25.

В 34 туре национального первенства «орлы» сыграли в ничью с «Брагой» (1:1), что лишило их шансов на чемпионство. Болезненно эту потерю очков воспринял украинский голкипер Анатолий Трубин.

После игры в кадр попал и украинский вратарь, после матча опустошенно сидевший на газоне. После этого Анатолий пошел в центр поля, а когда один из работников клуба дал ему бутылку с водой, Трубин эмоционально швырнул ее о газон.

В нынешнем сезоне Трубин сыграл в составе Бенфики в 47 матчах в этом сезоне, в которых пропустил 48 голов. В 19 поединках украинец удержал свои ворота на замке.

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Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу Бенфика Брага Спортинг Лиссабон
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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