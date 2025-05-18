Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина

Бенфика, в составе которой выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, не смогла стать чемпионом Португалии по итогам сезона 2024/25.

В 34 туре национального первенства «орлы» сыграли в ничью с «Брагой» (1:1), что лишило их шансов на чемпионство. Болезненно эту потерю очков воспринял украинский голкипер Анатолий Трубин.

После игры в кадр попал и украинский вратарь, после матча опустошенно сидевший на газоне. После этого Анатолий пошел в центр поля, а когда один из работников клуба дал ему бутылку с водой, Трубин эмоционально швырнул ее о газон.

В нынешнем сезоне Трубин сыграл в составе Бенфики в 47 матчах в этом сезоне, в которых пропустил 48 голов. В 19 поединках украинец удержал свои ворота на замке.