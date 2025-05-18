Полесье нашло альтернативу Ротаню. На коуча претендует еще один клуб УПЛ
Юрий Вернидуб может трудоустроиться в Житомире
Украинский специалист Юрий Вернидуб, недавно намекнувший на уход из криворожского «Кривбасса», может возглавить другой клуб Украинской Премьер-лиги.
Как стало известно Sport.ua, в услугах опытного наставника заинтересованы представители житомирского «Полесья». «Волки» недавно попрощались с Имадом Ашуром, возглавлявшим первую команду житомирского клуба.
Приоритетным вариантом для Геннадия Буткевича остается приглашение Руслана Ротаня, ныне возглавляющего Александрию. Юрий Вернидуб – первая альтернатива.
Ранее сообщалось, что Юрия Вернидуба активно сватают возглавить черкасский ЛНЗ, заменив на должности наставника «фиолетовых» Романа Григорчука.
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