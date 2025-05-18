Полесье нашло альтернативу Ротаню. На коуча претендует еще один клуб УПЛ

Украинский специалист Юрий Вернидуб, недавно намекнувший на уход из криворожского «Кривбасса», может возглавить другой клуб Украинской Премьер-лиги.

Как стало известно Sport.ua, в услугах опытного наставника заинтересованы представители житомирского «Полесья». «Волки» недавно попрощались с Имадом Ашуром, возглавлявшим первую команду житомирского клуба.

Приоритетным вариантом для Геннадия Буткевича остается приглашение Руслана Ротаня, ныне возглавляющего Александрию. Юрий Вернидуб – первая альтернатива.

Ранее сообщалось, что Юрия Вернидуба активно сватают возглавить черкасский ЛНЗ, заменив на должности наставника «фиолетовых» Романа Григорчука.