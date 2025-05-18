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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 08:59 |
944
0

Полесье нашло альтернативу Ротаню. На коуча претендует еще один клуб УПЛ

Юрий Вернидуб может трудоустроиться в Житомире

18 мая 2025, 08:59 |
944
0
Полесье нашло альтернативу Ротаню. На коуча претендует еще один клуб УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Украинский специалист Юрий Вернидуб, недавно намекнувший на уход из криворожского «Кривбасса», может возглавить другой клуб Украинской Премьер-лиги.

Как стало известно Sport.ua, в услугах опытного наставника заинтересованы представители житомирского «Полесья». «Волки» недавно попрощались с Имадом Ашуром, возглавлявшим первую команду житомирского клуба.

Приоритетным вариантом для Геннадия Буткевича остается приглашение Руслана Ротаня, ныне возглавляющего Александрию. Юрий Вернидуб – первая альтернатива.

Ранее сообщалось, что Юрия Вернидуба активно сватают возглавить черкасский ЛНЗ, заменив на должности наставника «фиолетовых» Романа Григорчука.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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