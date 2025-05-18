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Португалия
18 мая 2025, 04:14 | Обновлено 18 мая 2025, 04:18
188
0

Украинец в центре внимания. Стал известен лучший игрок игры Брага - Бенфики

Анатолий Трубин стал главным героем в игре заключительного тура чемпионата

18 мая 2025, 04:14 | Обновлено 18 мая 2025, 04:18
188
0
Украинец в центре внимания. Стал известен лучший игрок игры Брага - Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Бенфикой».

Поединок прошел на городском стадионе в Браге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Украинский кипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, пропустил 1 гол и совершил 6 сейвов. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 8.2 и 7.8 баллов.

По версии обоих порталов Трубин стал лучшим игроком матча.

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин WhoScored SofaScore оценки Брага
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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