Украинец в центре внимания. Стал известен лучший игрок игры Брага - Бенфики
Анатолий Трубин стал главным героем в игре заключительного тура чемпионата
В субботу, 17 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Бенфикой».
Поединок прошел на городском стадионе в Браге.
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Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Украинский кипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, пропустил 1 гол и совершил 6 сейвов. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 8.2 и 7.8 баллов.
По версии обоих порталов Трубин стал лучшим игроком матча.
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