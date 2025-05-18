Украинец в центре внимания. Стал известен лучший игрок игры Брага - Бенфики

В субботу, 17 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Бенфикой».

Поединок прошел на городском стадионе в Браге.

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Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Украинский кипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, пропустил 1 гол и совершил 6 сейвов. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 8.2 и 7.8 баллов.

По версии обоих порталов Трубин стал лучшим игроком матча.