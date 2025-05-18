ФОТО. Форвард сборной Украины вышел в Instagram после громкой победы

Нападающий «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук опубликовал эмоциональный пост в Instagram.

29-летний украинец выиграл Кубок Греции – «Олимпиакос» победил ОФИ со счётом 2:0, один из голов на счету Яремчука.

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«Тебя хоронят — а ты поднимаешь трофеи над головой. Сколько раз пытались списать? Сколько раз ждали, что ты сломаешься, сдуешься, исчезнешь?

Но ты не просто встаёшь. Ты берёшь своё. С гордо поднятой головой. С руками, в которых сила. В которых история каждой боли, каждого падения и каждой победы.

Пусть говорят. Пусть пробуют ещё. У тебя на это только одна реакция: трофеи над головой @olympiacosfc», – написал Роман в Instagram.

К нему в комментарии пришел нападающий «Ромы» Артем Довбик:

«Поддержка близких и вера в то, что ты делаешь — это самое важное 💪🏼 Радуюсь за тебя».