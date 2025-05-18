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Италия
18 мая 2025, 03:47 | Обновлено 18 мая 2025, 03:48
48
0

Матео Ретеги стал новым рекордсменом Аталанты

Нападающий Аталанты превзошел достижение Филиппо Индзаги

18 мая 2025, 03:47 | Обновлено 18 мая 2025, 03:48
48
0
Матео Ретеги стал новым рекордсменом Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура итальянской Серии А Аталанта на выезде победила Дженоа со счетом 3:2.

Победным голом за команду из Бергамо отметился Матео Ретеги.

Этот гол стал 25-м в сезоне Серии А для итальянского нападающего Аталанты.

Никто в истории Аталанты не забивал такое количество голов в одном конкретном сезоне Серии А.

Предыдущее достижение принадлежало Филиппо Индзаги, который в сезоне 1996/97 забил 24 гола за Аталанту в Серии А.

25 - Матео Ретеги, 2024/25
24 - Филиппо Индзаги, 1996/97
В гонке лучших бомбардиров Серии А Матео Ретеги занимает первое место.

25 - Матео Ретеги
17 - Мойзе Кин
15 - Адемола Лукман
Всего в сезоне во всех турнирах за Аталанту Матео Ретеги забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.

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чемпионат Италии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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