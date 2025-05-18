Матео Ретеги стал новым рекордсменом Аталанты

В матче 37-го тура итальянской Серии А Аталанта на выезде победила Дженоа со счетом 3:2.

Победным голом за команду из Бергамо отметился Матео Ретеги.

Этот гол стал 25-м в сезоне Серии А для итальянского нападающего Аталанты.

Никто в истории Аталанты не забивал такое количество голов в одном конкретном сезоне Серии А.

Предыдущее достижение принадлежало Филиппо Индзаги, который в сезоне 1996/97 забил 24 гола за Аталанту в Серии А.

25 - Матео Ретеги, 2024/25

24 - Филиппо Индзаги, 1996/97

В гонке лучших бомбардиров Серии А Матео Ретеги занимает первое место.

25 - Матео Ретеги

17 - Мойзе Кин

15 - Адемола Лукман

Всего в сезоне во всех турнирах за Аталанту Матео Ретеги забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.