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  4. Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
18 мая 2025, 03:31 |
36
0

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 1000 в Риме

18 мая 2025, 03:31 |
36
0
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

18 мая на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме (Италия) состоится финальный матч.

Ориентировочно в 18:00 на центральный корт в борьбе за трофей сойдутся Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 3).

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Это будет 11-я встреча соперников. Счет 6:4 в пользу Алькараса.

Победитель противостояния станет чемпионом Мастерса в столице Италии.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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