18 мая в Риме определится победитель теннисного турнира в мужском разряде, свою встречу проведут Янник Синнер (АТР 1) и Карлос Алькарас (АТР 3). Матч должен начаться в 18:00 по киевскому времени.

Янник Синнер

Звездный итальянский спортсмен возвращается после трехмесячной дисквалификации, связанной с допингом. Синнер в этом году успел сыграть только на Открытом чемпионате Австралии, который в итоге выиграл, так что турнир в Риме только второй в сезоне. В общей сложности теннисист провел 12 встреч и все выиграл.

Никто бы не удивился, если бы Янник проиграл малоизвестному середняку в Риме, все-таки сложно показывать свой теннис, после трех месяцев простоя. Спортсмен всем дает понять, что он заслуженно возглавляет мировой рейтинг, возвращение получилось успешным, независимо от исхода предстоящего финала.

За весь турнир Синнер отдал всего один сет, он по очереди обыграл аргентинца Навоне – 6:3, 6:4, Де Йонга из Нидерландов – 6:4, 6:2, еще одного аргентинца Черундоло – 7:6, 6:3. Неожиданно легко удалось обыграть сильного норвежца Каспера Руула – 6:0, 6:1.

Некий сбой произошел в первом сете против американца Томми Пола – 1:6, после чего Янник выиграл две партии – 6:0, 6:3. Выигранный дома турнир, сразу после дисквалификации, будет выглядеть эффектно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Карлос Алькарас

Испанский спортсмен проводит полноценный сезон, но играет ниже своих возможностей. Не лучшим образом Алькарас выглядел на харде, где выиграл только один турнир в Роттердаме. Лучше идут дела на грунте, где спортсмен сыграет в третьем финале подряд, выиграл турнир в Монте-Карло, проиграл решающий матч Руне в Барселоне, а теперь постарается выиграть турнир в Риме.

Со следующей недели испанец поднимется на вторую строчку мирового рейтинга, независимо от исхода этого финала. В Риме Алькарас прошел сначала сербов Лайовича – 6:3, 6:3 и Дьере – 7:6, 6:2, сложнее было против «нейтрала» Хачанова – 6:3, 3:6, 7:5. Свой четвертьфинал Карлос выиграл у Джек Дрейпера – 6:4, 6:4. В полуфинале удалось справиться с итальянцем Лоренцо Музетти – 6:3, 7:6. На грунте испанец в этом сезоне одержал 14 побед в 15 встречах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Личные встречи

У спортсменов немалая история очных противостояний, пока ведет Алькарас со счетом 7:4. В статистику не входит денежный выставочный турнир в Саудовской Аравии, который прошел в прошлом году, тогда в финале выиграл итальянец. На грунте у теннисистов счет 2:1 в пользу испанца.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Синнера – 1,67, победа Алькараса – 2,27. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Одна из самых сильных пар современного тенниса, именно такими хотят видеть финалы большинство фанатов. В таком финале сложно определиться с фаворитом, Синнер сыграет на глазах у своей публики, отмечая возвращение в тур.

Такие матчи не должны быть короткими, по данной причине ставка на тотал больше 22,5 геймов за 1,87 выглядит перспективно.

Прогноз Sport.ua Янник Синнер Карлос Алькарас Тотал больше 22.5 1.87 Сделать ставку

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