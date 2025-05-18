ФОТО. Легенду футбола госпитализировали. Находится в реанимации
Лусио попал в больницу
Легенда сборной Бразилии и «Интера» Лусио госпитализирован и находится в реанимации после ожогов на разных участках тела.
47-летний футболист лечится в больнице в Бразилиа. Его состояние стабильное и находится под постоянным наблюдением.
По информации La Gazzetta dello Sport, травмы Луисо получил в бытовой аварии дома. Точная степень и причины ожогов не раскрываются.
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Лусио завершил карьеру в 2019 году. Он известен как ключевой защитник сборной Бразилии на чемпионате мира 2002 года и участник требла «Интера» 2010 года под руководством Моуринью.
За карьеру он играл за «Байер», «Баварию», «Интер» и «Ювентус», а также за бразильские клубы. В составе «Интера» выиграл множество трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Италии.
За сборную Бразилии провел 105 матчей, забил 4 гола. Последний матч сыграл в 2019 году, завершив 22-летнюю карьеру с 17 трофеями.
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