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18 мая 2025, 03:21 |
299
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ФОТО. Легенду футбола госпитализировали. Находится в реанимации

Лусио попал в больницу

18 мая 2025, 03:21 |
299
0
ФОТО. Легенду футбола госпитализировали. Находится в реанимации
Getty Images/Global Images Ukraine. Лусио

Легенда сборной Бразилии и «Интера» Лусио госпитализирован и находится в реанимации после ожогов на разных участках тела.

47-летний футболист лечится в больнице в Бразилиа. Его состояние стабильное и находится под постоянным наблюдением.

По информации La Gazzetta dello Sport, травмы Луисо получил в бытовой аварии дома. Точная степень и причины ожогов не раскрываются.

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Лусио завершил карьеру в 2019 году. Он известен как ключевой защитник сборной Бразилии на чемпионате мира 2002 года и участник требла «Интера» 2010 года под руководством Моуринью.

За карьеру он играл за «Байер», «Баварию», «Интер» и «Ювентус», а также за бразильские клубы. В составе «Интера» выиграл множество трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Италии.

За сборную Бразилии провел 105 матчей, забил 4 гола. Последний матч сыграл в 2019 году, завершив 22-летнюю карьеру с 17 трофеями.

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Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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