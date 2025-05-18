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18 мая 2025, 02:40 |
118
0

ФОТО. Документальный фильм о Винисиусе провалился. Шокирующая оценка

Винисиусу Жуниору не понравится реакция аудитория

18 мая 2025, 02:40 |
118
0
ФОТО. Документальный фильм о Винисиусе провалился. Шокирующая оценка
Instagram. Винисиус Жуниор

Всё больше футболистов уделяют внимание не только игре, но и своему образу в медиа.

Кто-то ведёт соцсети, а кто-то становится героем фильмов.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор снялся в документальном фильме «Vini Jr.», который вышел на Netflix.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Лента рассказывает о его пути от простого парня до звезды мирового футбола.

Однако зрители приняли фильм прохладно — рейтинг на IMDb составил всего 2.2 из 10. Возможно, оценки были занижены хейтерами.

Тем не менее, работа «Вини» выглядит сильнее, чем провальное «The Pogmentary» от Погба, получившее 1.1.

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фото Винисиус Жуниор Реал Мадрид lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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