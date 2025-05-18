ФОТО. Документальный фильм о Винисиусе провалился. Шокирующая оценка

Всё больше футболистов уделяют внимание не только игре, но и своему образу в медиа.

Кто-то ведёт соцсети, а кто-то становится героем фильмов.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор снялся в документальном фильме «Vini Jr.», который вышел на Netflix.

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Лента рассказывает о его пути от простого парня до звезды мирового футбола.

Однако зрители приняли фильм прохладно — рейтинг на IMDb составил всего 2.2 из 10. Возможно, оценки были занижены хейтерами.

Тем не менее, работа «Вини» выглядит сильнее, чем провальное «The Pogmentary» от Погба, получившее 1.1.