ФОТО. Документальный фильм о Винисиусе провалился. Шокирующая оценка
Винисиусу Жуниору не понравится реакция аудитория
Всё больше футболистов уделяют внимание не только игре, но и своему образу в медиа.
Кто-то ведёт соцсети, а кто-то становится героем фильмов.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор снялся в документальном фильме «Vini Jr.», который вышел на Netflix.
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Лента рассказывает о его пути от простого парня до звезды мирового футбола.
Однако зрители приняли фильм прохладно — рейтинг на IMDb составил всего 2.2 из 10. Возможно, оценки были занижены хейтерами.
Тем не менее, работа «Вини» выглядит сильнее, чем провальное «The Pogmentary» от Погба, получившее 1.1.
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