ФОТО. Девушка украинского футболиста опубликовала горячие фото в купальнике

Дарья Зотова, девушка нападающего «Хиберниана» Николая Кухаревича, опубликовала новую серию откровенных фото в Instagram.

Она позировала в купальнике и полупрозрачных брюках, вызвав волну восхищений у подписчиков.

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Красавица уже собрала более 1200 лайков и является официальной моделью бренда GUESS.

Пара вместе более двух лет, но сохраняет личную жизнь в тайне.