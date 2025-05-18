Будет ли серебро у Ротаня? Стали известны составы Александрии и Вереса

18 мая состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Верес» из Ровно.

Поединок пройдет на стадионе «Ника» в Александрии. Начало встречи - в 15:30 по киевскому времени.

В случае победы подопечные Руслана Ротаня гарантируют историческое второе место для клуба. Что же касается «Вереса», то здесь команда Олега Шандрука должна реабилитироваться за две провальные игры.

Главные тренеры объявили стартовые составы команд.

Александрия: Емраков, Ковалец, Филиппов, Ващенко, Скорко, Мартынюк, Кампос, Цара, Шабанов, Смирный, Козак

Верес: Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Харатин, Кучеров, Шарай, Луан, Гайдучик, Клец