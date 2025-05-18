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18 мая 2025, 01:42 |
147
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины простила ему измены. Снова вместе

Анна и Александр Зубковы снова вместе

18 мая 2025, 01:42 |
147
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины простила ему измены. Снова вместе
Instagram. Анна Зубкова

Ещё в начале года футбольное сообщество обсуждало возможный развод вингера «Трабзонспора» Александра Зубкова.

В январе его жена Анна сообщила в Instagram, что подала на развод.

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Однако позже ситуация начала меняться: в сети появились видео, где супруги снова вместе — танцуют в сауне в халатах.

В конце концов Анна развеяла слухи — в Instagram она подтвердила, что они с Александром всё ещё женаты и у них всё хорошо.

Напомним, зимой пара рассталась из-за измены футболиста, о которой Анна рассказала публично.

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фото Анна Зубкова Александр Зубков lifestyle Трабзонспор развод
Максим Лапченко Источник: Instagram
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