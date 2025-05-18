ФОТО. Жена футболиста сборной Украины простила ему измены. Снова вместе
Анна и Александр Зубковы снова вместе
Ещё в начале года футбольное сообщество обсуждало возможный развод вингера «Трабзонспора» Александра Зубкова.
В январе его жена Анна сообщила в Instagram, что подала на развод.
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Однако позже ситуация начала меняться: в сети появились видео, где супруги снова вместе — танцуют в сауне в халатах.
В конце концов Анна развеяла слухи — в Instagram она подтвердила, что они с Александром всё ещё женаты и у них всё хорошо.
Напомним, зимой пара рассталась из-за измены футболиста, о которой Анна рассказала публично.
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