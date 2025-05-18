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18 мая 2025, 01:26 |
179
0

ФОТО. Девушка футболиста Шахтера опубликовала откровенные кадры

Алисия Калини – особенная девушка для Кевина

18 мая 2025, 01:26 |
179
0
ФОТО. Девушка футболиста Шахтера опубликовала откровенные кадры
Instagram. Алисия Калини

Модель и инфлюенсерша Алисия Калини, девушка 22-летнего футболиста «Шахтёра» Кевина, снова взбудоражила соцсети.

В Instagram она выложила семь откровенных фото, вызвавших бурную реакцию подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Алисия уже собрала более 6 тысяч лайков и множество хвалебных комментариев.

Пара давно вместе, но предпочитает не афишировать отношения.

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фото Кевин (Шахтер) lifestyle девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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