ФОТО. Девушка футболиста Шахтера опубликовала откровенные кадры

Модель и инфлюенсерша Алисия Калини, девушка 22-летнего футболиста «Шахтёра» Кевина, снова взбудоражила соцсети.

В Instagram она выложила семь откровенных фото, вызвавших бурную реакцию подписчиков.

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Алисия уже собрала более 6 тысяч лайков и множество хвалебных комментариев.

Пара давно вместе, но предпочитает не афишировать отношения.