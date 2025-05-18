Другие новости18 мая 2025, 01:26 |
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ФОТО. Девушка футболиста Шахтера опубликовала откровенные кадры
Алисия Калини – особенная девушка для Кевина
18 мая 2025, 01:26 |
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Модель и инфлюенсерша Алисия Калини, девушка 22-летнего футболиста «Шахтёра» Кевина, снова взбудоражила соцсети.
В Instagram она выложила семь откровенных фото, вызвавших бурную реакцию подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Алисия уже собрала более 6 тысяч лайков и множество хвалебных комментариев.
Пара давно вместе, но предпочитает не афишировать отношения.
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