В понедельник, 19 мая состоится игра 14-го тура Западной конференции МЛС между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «ФК Лос-Анджелес». По Киеву матч начнется в 04:00 утра.

Лос-Анджелес Гэлакси

После 13 игр действующий чемпион занимает последнее, 15 место в своей конференции и имеет на счету 3 очка. Отрыв в ближайшую команду, «Сент-Луис Сити», составляет уже 7 баллов, а расстояние от зоны плей-офф составляет 13 зачетных пунктов. С Кубка чемпионов КОНКАКАФ коллектив вылетел в четвертьфинале от мексиканского «УАНЛ Тигрес».

ФК Лос-Анджелес

На данный момент клуб имеет 21 очко в активе и находится на 5 месте в турнирной таблице Западной Конференции. Отрыв в 1-ю позицию, на которой расположился «Ванкувер» – 6 баллов. В Кубке чемпионов КОНКАКАФ коллектив также вылетел в ¼, потерпев поражение от «Интер Майами».

Личные встречи

За последние 5 очных матчей 3 победы одерживал «ФК Лос-Анджелес», а еще в 2 матчах выиграли «Гелакси». В последний раз клубы играли между собой еще в сентябре 2024 года, тогда матч завершился со счетом 4:2 в пользу сине-желтого клуба.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Гелакси» продолжается уже 12 игр. Последний раз команда побеждала еще в середине марта в матче против «Эредиано».

После победы в плей-офф «Гелакси» не одержали ни одной победы в МЛС – 10 поражений и 3 ничьих.

В 6 выездных матчах чемпионата этого сезона «ФК Лос-Анджелес» получил 5 очков – 5-й худший результат в конференции.

«Гелакси» пропустили 31 гол в чемпионате этого сезона, ни у одной из обеих конференций нет худшего показателя.

Возможные стартовые составы

Лос-Анджелес Гэлакси: Маккарти – Нельсон, Гарсес, Йосида, Ямане – Паренте, Маголе, Вайндер – Фагундес, Ройс, Куэвас

ФК Лос-Анджелес: Ллорис – Холлингсхед, Марлон, Сегура, Паленсия – Амая, Джесус, Тильман – Буанга, Эбобиссе, Ундер

Прогноз

Дерби Лос-Анджелес обещает быть зрелищным и феерическим. Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua Лос-Анжелес Гэлакси Лос-Анджелес Тотал більше 2.5 1.62 Сделать ставку

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