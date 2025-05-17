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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 22:07 | Обновлено 17 мая 2025, 22:08
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УПЛ онлайн. 29-й тур. Текстовая трансляция

Следите за текстовой трансляцией матчей 29-го тура Украинской Премьер-лиги

17 мая 2025, 22:07 | Обновлено 17 мая 2025, 22:08
41
0
УПЛ онлайн. 29-й тур. Текстовая трансляция
УПЛ

В воскресенье, 18 мая, в двадцать девятом туре украинской Премьер-лиге будет сыграно сразу пять матчей. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Из ключевых событий: возможное чемпионство «Динамо» в Одессе, борьба за выживание между «Ворсклой», «Ингульцом», «Левым Берегом» и «Черноморцем», а также шанс уйти подальше от зоны переходных матчей для ЛНЗ. И еще «Шахтер» попытается понадеяться на поражение «Александрии» от «Вереса», и тем самым продолжить гонку за второй строчкой еще на неделю.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию пяти поединков 29-го тура в украинской версии этой новости.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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