УПЛ онлайн. 29-й тур. Текстовая трансляция

В воскресенье, 18 мая, в двадцать девятом туре украинской Премьер-лиге будет сыграно сразу пять матчей. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

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Из ключевых событий: возможное чемпионство «Динамо» в Одессе, борьба за выживание между «Ворсклой», «Ингульцом», «Левым Берегом» и «Черноморцем», а также шанс уйти подальше от зоны переходных матчей для ЛНЗ. И еще «Шахтер» попытается понадеяться на поражение «Александрии» от «Вереса», и тем самым продолжить гонку за второй строчкой еще на неделю.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию пяти поединков 29-го тура в украинской версии этой новости.