ФОТО. Гвардиола недоволен и пошел разбираться к вратарю соперника

После завершения финала Кубка Англии, который Манчестер Сити проиграл Кристал Пэлас со счетом 0:1, тренер Жузеп Гвардиола был явно недоволен и подошел к вратарю сопернику Дину Хендерсону.

Кипер провел отличный матч, но в одном из моментов, сыграл рукой за пределами штрафной площади. За это арбитр мог удалить вратаря, но не сделал это.

Вероятно, именно об этом Гвардиола пытался сказать Хендерсону после игры. Жесты тренера явно не были дружелюбными.

Правда, Хендерсон после матча сказал, что был готов пожать испанцу руку, но Гвардиола начал критиковать его за постоянные затяжки времени.