Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Гвардиола недоволен и пошел разбираться к вратарю соперника
Англия
17 мая 2025, 20:48 | Обновлено 17 мая 2025, 20:51
1219
0

ФОТО. Гвардиола недоволен и пошел разбираться к вратарю соперника

Тренер что-то объяснял Хендерсону

17 мая 2025, 20:48 | Обновлено 17 мая 2025, 20:51
1219
0
ФОТО. Гвардиола недоволен и пошел разбираться к вратарю соперника
Getty Images/Global Images Ukraine

После завершения финала Кубка Англии, который Манчестер Сити проиграл Кристал Пэлас со счетом 0:1, тренер Жузеп Гвардиола был явно недоволен и подошел к вратарю сопернику Дину Хендерсону.

Кипер провел отличный матч, но в одном из моментов, сыграл рукой за пределами штрафной площади. За это арбитр мог удалить вратаря, но не сделал это.

Вероятно, именно об этом Гвардиола пытался сказать Хендерсону после игры. Жесты тренера явно не были дружелюбными.

Правда, Хендерсон после матча сказал, что был готов пожать испанцу руку, но Гвардиола начал критиковать его за постоянные затяжки времени.

По теме:
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Кристал Пэлас выиграл свой первый трофей за 119 лет существования
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0. Финал Кубка Англии. Видео гола, обзор
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Кристал Пэлас Дин Хендерсон Кубок Англии по футболу фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 17 мая 2025, 17:24 11
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме

Решающий поединок тысячника состоится 17 мая и начнется в 18:00 по Киеву

Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Футбол | 17 мая 2025, 00:12 1
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне

Проясняются контуры следующего сезона чемпионата Украины

УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
Бокс | 17.05.2025, 08:21
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
Байер Леверкузен установил феноменальный рекорд Бундеслиги
Футбол | 17.05.2025, 20:50
Байер Леверкузен установил феноменальный рекорд Бундеслиги
Байер Леверкузен установил феноменальный рекорд Бундеслиги
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 17.05.2025, 07:46
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
16.05.2025, 04:25 1
Футбол
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 9
Другие виды
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
17.05.2025, 09:09 3
Футбол
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
16.05.2025, 03:11 2
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
16.05.2025, 03:49
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
16.05.2025, 07:44 16
Футбол
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
16.05.2025, 02:34
Бокс
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем