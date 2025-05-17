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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 19:50 | Обновлено 17 мая 2025, 20:58
727
1

Экс-игрок Днепра будет работать в Черноморце

Сергей Матюхин не ограничивается профессиональным футболом

17 мая 2025, 19:50 | Обновлено 17 мая 2025, 20:58
727
1
Экс-игрок Днепра будет работать в Черноморце
ФК Черноморец

Известный украинским болельщикам по выступлениям в «Днепре» времен Евгения Кучеревского защитник днепропетровского «Днепра», а ныне тренер Сергей Матюхин решил совмещать две работы. Как уже сообщалось ранее, появившись в конце прошлого года в тренерском штабе одесского «Реала Фармы», он стал одним из ассистентов руководителя этой команды Валентина Полтавца.

Но недавно, как стало известно Sport.ua, Матюхин приступил к работе еще и в футбольной Академии «Черноморца», где ему было поручено тренировать мальчишек 2009 года.

Сочетание тренерских функций в профессиональной и юношеской командах двух разных клубов не мешает делам каждого из них.

Как отметили в «Реале Фарме», Сергей Матюхин добросовестно выполняет свои функции и его занятость в клубной Академии «Черноморца» не идет вразрез с интересами второлиговой команды.

Ранее Матюхин уже работал в клубной структуре «Черноморца», работая с молодежной командой (U-21).

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Черноморец Одесса Сергей Матюхин Днепр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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mini.f
Опять работа на два базара... Жизнью доказано - толку не будет ни там ни там. Погоня за дополнительным заработком пульзи делу не приносила....
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