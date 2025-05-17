Экс-игрок Днепра будет работать в Черноморце

Известный украинским болельщикам по выступлениям в «Днепре» времен Евгения Кучеревского защитник днепропетровского «Днепра», а ныне тренер Сергей Матюхин решил совмещать две работы. Как уже сообщалось ранее, появившись в конце прошлого года в тренерском штабе одесского «Реала Фармы», он стал одним из ассистентов руководителя этой команды Валентина Полтавца.

Но недавно, как стало известно Sport.ua, Матюхин приступил к работе еще и в футбольной Академии «Черноморца», где ему было поручено тренировать мальчишек 2009 года.

Сочетание тренерских функций в профессиональной и юношеской командах двух разных клубов не мешает делам каждого из них.

Как отметили в «Реале Фарме», Сергей Матюхин добросовестно выполняет свои функции и его занятость в клубной Академии «Черноморца» не идет вразрез с интересами второлиговой команды.

Ранее Матюхин уже работал в клубной структуре «Черноморца», работая с молодежной командой (U-21).