Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Триумф теннисной дюймовочки в Риме. Видеообзор

17 мая состоялся финальный матч на большом грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

В поединке за трофей сошлись Коко Гауфф (США, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 5). Итальянка одержала победу со счетом 6:4, 6:2 и выиграла титул.

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Для Жасмин это второе чемпионство на тысячниках после Дубая в 2024 году.

🏆 WTA 1000 Рим. Грунт. Финал

Коко Гауфф [4] – Жасмин Паолини [6] – 4:6, 2:6

Видеообзор матча