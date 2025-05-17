WTA17 мая 2025, 20:07 | Обновлено 17 мая 2025, 20:28
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Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Триумф теннисной дюймовочки в Риме. Видеообзор
Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 1000 в Риме
17 мая 2025, 20:07 | Обновлено 17 мая 2025, 20:28
834
0
17 мая состоялся финальный матч на большом грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
В поединке за трофей сошлись Коко Гауфф (США, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 5). Итальянка одержала победу со счетом 6:4, 6:2 и выиграла титул.
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Для Жасмин это второе чемпионство на тысячниках после Дубая в 2024 году.
🏆 WTA 1000 Рим. Грунт. Финал
Коко Гауфф [4] – Жасмин Паолини [6] – 4:6, 2:6
Видеообзор матча
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