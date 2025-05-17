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  4. Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Триумф теннисной дюймовочки в Риме. Видеообзор
WTA
17 мая 2025, 20:07 | Обновлено 17 мая 2025, 20:28
834
0

Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Триумф теннисной дюймовочки в Риме. Видеообзор

Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 1000 в Риме

17 мая 2025, 20:07 | Обновлено 17 мая 2025, 20:28
834
0
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Триумф теннисной дюймовочки в Риме. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

17 мая состоялся финальный матч на большом грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

В поединке за трофей сошлись Коко Гауфф (США, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 5). Итальянка одержала победу со счетом 6:4, 6:2 и выиграла титул.

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Для Жасмин это второе чемпионство на тысячниках после Дубая в 2024 году.

🏆 WTA 1000 Рим. Грунт. Финал

Коко Гауфф [4] – Жасмин Паолини [6] – 4:6, 2:6

Видеообзор матча

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Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коко Гауфф Жасмин Паолини WTA Рим теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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