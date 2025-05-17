ЯГОЛЬНИК: «Экс-капитан сборной Украины стал бесхребетным, падким на деньги»

Известный украинский продюсер, поэт, композитор и ведущий радио и телепрограмм Александр Ягольник поделился со Sport.ua мыслями о действиях экс-игрока «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Тимощука, который получил подозрение Генпрокуратуры Украины в связи с содействием армии РФ.

«Обидно, что человек, который носил капитанскую повязку сборной Украины в конце концов оказался настолько ничтожным, бесхребетным и падким на деньги, что сейчас помогает армии государства-агрессора убивать своих же соотечественников, забыв о родной земле, честь и любовь к себе многих поклонников футбола. Это тот случай, когда я полностью поддерживаю действия Генпрокуратуры», – сказал Ягольник.

Ранее мы сообщали, что обладатель Золотого мяча рассказал о подозрении Анатолию Тимощуку.