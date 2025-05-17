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  4. ЯГОЛЬНИК: «Экс-капитан сборной Украины стал бесхребетным, падким на деньги»
Сборная УКРАИНЫ
17 мая 2025, 19:58 |
1682
3

ЯГОЛЬНИК: «Экс-капитан сборной Украины стал бесхребетным, падким на деньги»

Известный украинский продюсер – о Тимощуке

17 мая 2025, 19:58 |
1682
3
ЯГОЛЬНИК: «Экс-капитан сборной Украины стал бесхребетным, падким на деньги»
УАФ. Анатолий Тимощук

Известный украинский продюсер, поэт, композитор и ведущий радио и телепрограмм Александр Ягольник поделился со Sport.ua мыслями о действиях экс-игрока «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Тимощука, который получил подозрение Генпрокуратуры Украины в связи с содействием армии РФ.

«Обидно, что человек, который носил капитанскую повязку сборной Украины в конце концов оказался настолько ничтожным, бесхребетным и падким на деньги, что сейчас помогает армии государства-агрессора убивать своих же соотечественников, забыв о родной земле, честь и любовь к себе многих поклонников футбола. Это тот случай, когда я полностью поддерживаю действия Генпрокуратуры», – сказал Ягольник.

Ранее мы сообщали, что обладатель Золотого мяча рассказал о подозрении Анатолию Тимощуку.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 3
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SosokDayany
Толік проміняв українську вишиванку на м0скальську пляшку в дyпі .
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+3
protasov_lyopu_davai
сколько таких толиков( 
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+2
mini.f
Как рассказывали мне его школьные товарищи, он уже тогда был гнидой и закладывал учителям своих одноклассников...
Ответить
+2
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