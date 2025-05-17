ФОТО. В сети появились снимки новой формы Шахтера на сезон-2025/26

В сети появились снимки новой формы донецкого «Шахтера» на сезон-2025/26. Их выложил паблик esvaphane.

Обновленный вариант формы коснется как домашнего, так и выездного комплекта «горняков».

Домашний комплект формы:

💥 OFFICIAL PICTURES 💥



🪓 Shakhtar Donetsk 25-26 Home Shirt pic.twitter.com/LcLkpOlqGR — esvaphane (@esvaphane) May 17, 2025

Гостевой комплект формы:

💥 OFFICIAL PICTURES 💥



🪓 Shakhtar Donetsk 25-26 Away Shirt pic.twitter.com/ijoUvintQK — esvaphane (@esvaphane) May 17, 2025

Официально клуб пока не презентовал новые варианты формы на следующий сезон.

Напомним, что «Шахтер» имеет действующий контракт с Puma со сроком до 2031 года. Сотрудничество сторон началось в 2021-м.