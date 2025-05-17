ФОТО. В сети появились снимки новой формы Шахтера на сезон-2025/26
Технический спонсор «горняков» Puma разработал новые варианты амуниции для игроков
В сети появились снимки новой формы донецкого «Шахтера» на сезон-2025/26. Их выложил паблик esvaphane.
Обновленный вариант формы коснется как домашнего, так и выездного комплекта «горняков».
Домашний комплект формы:
💥 OFFICIAL PICTURES 💥— esvaphane (@esvaphane) May 17, 2025
🪓 Shakhtar Donetsk 25-26 Home Shirt pic.twitter.com/LcLkpOlqGR
Гостевой комплект формы:
💥 OFFICIAL PICTURES 💥— esvaphane (@esvaphane) May 17, 2025
🪓 Shakhtar Donetsk 25-26 Away Shirt pic.twitter.com/ijoUvintQK
Официально клуб пока не презентовал новые варианты формы на следующий сезон.
Напомним, что «Шахтер» имеет действующий контракт с Puma со сроком до 2031 года. Сотрудничество сторон началось в 2021-м.
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