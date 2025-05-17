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  4. ФОТО. В сети появились снимки новой формы Шахтера на сезон-2025/26
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 19:57 |
1481
15

ФОТО. В сети появились снимки новой формы Шахтера на сезон-2025/26

Технический спонсор «горняков» Puma разработал новые варианты амуниции для игроков

17 мая 2025, 19:57 |
1481
15
ФОТО. В сети появились снимки новой формы Шахтера на сезон-2025/26
shakhtar.com. Контракт Шахтера с Puma действует до 2031 года

В сети появились снимки новой формы донецкого «Шахтера» на сезон-2025/26. Их выложил паблик esvaphane.

Обновленный вариант формы коснется как домашнего, так и выездного комплекта «горняков».

Домашний комплект формы:

Гостевой комплект формы:

Официально клуб пока не презентовал новые варианты формы на следующий сезон.

Напомним, что «Шахтер» имеет действующий контракт с Puma со сроком до 2031 года. Сотрудничество сторон началось в 2021-м.

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Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 15
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Falko
Якщо поміняти фон, на тюремну робу схоже.
А ті чорні плямки на помаранчовому - це що, неякісна фарба попливла?
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+6
ZANREGENT
С креативом у Шахтёра туговато. Игроков по 15,18,30 млн покупают а нанять креативщика дизайнера не могут...
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+6
AndiM
Рінат жирує за гроші українців. Нехай 5 років в одній формі грають.
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Серж
Жесть. Выездная то вообще позорище. Да и основная печальная. Пума на Шлюхту положила с дизайнерским прибором
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+5
FunnyCat_____
Стильненько 
Году в 2007 такой апофеоз моды продавали на Троещине… за территорией рынка!
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+3
Pavel_i_C0
Гєоргієвскіє лєнти не дають східнякам спокою.. Станьте ви вже просто іржавими 
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Singularis
В духе времени.
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-3
Отаман
А ще через кляту війну, у вболівальників фк ганьба суркіса та медведчука забрали можливість козиряти трофеями країни ГУЛАГів, коли у чикістського клубу був картбланш на любого футболіста з УРСР. Г. Ягода розстроївся би побачивши свої дітища(спортивне товариство динамо) в такому обісраному стані
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-5
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Отаман
Дуже добре 
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-6
Отаман
А ще дуже добре, що Шахтар випереджає фк ганьба суркіса та медведчука за кількістю трофеїв в усіх турнірах в історії незалежної України. Донецька команда загалом має 40 трофеїв, а в фк ганьба залишилося 38 титулів. А кацапські щури гундяївці суркіса, нехай рахують собі трофеї країни гулагів срср, ще можуть взяти прапор срср обісраний та вийти з ним на Майдан Незалежності 
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-8
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