Украинский теннисист завершил выступление на турнире в Бухаресте

Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 355) остановился в шаге от финала и завершил выступление на грунтовом турнире ITF M15 в Бухаресте, столице Румынии.

В полуфинале 23-летний украинец, получивший первый номер посева, уступил в трех сетах четвертому сеяному Петру Нестерову (ATP 439) из Болгарии.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 23 минуты. Для спортсменов это было первое личное противостояние.

ITF M15 Бухарест. Грунт. Полуфинал

Александр Овчаренко (Украина) [1] – Петр Нестеров (Болгария) [4] – 6:2, 5:7, 3:6