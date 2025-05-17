ITF17 мая 2025, 18:46 | Обновлено 17 мая 2025, 18:48
206
0
Украинский теннисист завершил выступление на турнире в Бухаресте
Александр Овчаренко уступил в трех сетах четвертому сеяному Петру Нестерову
17 мая 2025, 18:46 | Обновлено 17 мая 2025, 18:48
206
0
Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 355) остановился в шаге от финала и завершил выступление на грунтовом турнире ITF M15 в Бухаресте, столице Румынии.
В полуфинале 23-летний украинец, получивший первый номер посева, уступил в трех сетах четвертому сеяному Петру Нестерову (ATP 439) из Болгарии.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 23 минуты. Для спортсменов это было первое личное противостояние.
ITF M15 Бухарест. Грунт. Полуфинал
Александр Овчаренко (Украина) [1] – Петр Нестеров (Болгария) [4] – 6:2, 5:7, 3:6
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