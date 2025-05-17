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  4. Прикарпатье – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча
Украина. Первая лига
17 мая 2025, 17:36 |
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0

Прикарпатье – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча

Виктория сохранила лидерство в группе за выживание

17 мая 2025, 17:36 |
70
0
Прикарпатье – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Прикарпатье

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Виктория» Сумы. Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0.

Перед началом тура «Виктория» возглавляла турнирную таблицу группы «Выбывание». «Прикарпатье» в случае победы могло стать лидером.

Гости вышли вперед в конце первого тайма. Автором забитого мяча стал Руслан Паламар. Спастись от поражения игроки «Прикарпатья» так и не смогли.

Первая лига. Группа Выбывание. 16 мая

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Виктория» Сумы – 0:1

Гол: Паламар, 45+2.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Прикарпатье Ивано-Франковск Виктория Сумы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Руслан Паламар
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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