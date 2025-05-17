Прикарпатье – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча
Виктория сохранила лидерство в группе за выживание
В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Виктория» Сумы. Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0.
Перед началом тура «Виктория» возглавляла турнирную таблицу группы «Выбывание». «Прикарпатье» в случае победы могло стать лидером.
Гости вышли вперед в конце первого тайма. Автором забитого мяча стал Руслан Паламар. Спастись от поражения игроки «Прикарпатья» так и не смогли.
Первая лига. Группа Выбывание. 16 мая
«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Виктория» Сумы – 0:1
Гол: Паламар, 45+2.
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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