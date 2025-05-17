Прикарпатье – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Виктория» Сумы. Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0.

Перед началом тура «Виктория» возглавляла турнирную таблицу группы «Выбывание». «Прикарпатье» в случае победы могло стать лидером.

Гости вышли вперед в конце первого тайма. Автором забитого мяча стал Руслан Паламар. Спастись от поражения игроки «Прикарпатья» так и не смогли.

Первая лига. Группа Выбывание. 16 мая

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Виктория» Сумы – 0:1

Гол: Паламар, 45+2.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча