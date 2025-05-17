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Кубок Англии
17 мая 2025, 17:35 |
238
0

Кристал Пэллас и Манчестер Сити назвали составы на финал Кубка Англии

Решающий матч турнира состоится 17 мая на стадионе Уэмбли в Лондоне

17 мая 2025, 17:35 |
238
0
Кристал Пэллас и Манчестер Сити назвали составы на финал Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кубок Англии по футболу

17 мая состоится финальный матч Кубка Англии по футболу, в котором сойдутся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

Команды сыграют в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Наставники команд определись со стартовыми составами на это противостояние.

В предыдущей стадии «горожане» одолели «Ноттингем» со счетом 2:0, а «Кристал Пэлас» разгромил «Тоттенхэм» (3:0).

Стартовые составы Кристал Пэлас и Манчестер Сити на финал Кубка Англии:

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Кубок Англии по футболу Кристал Пэлас Манчестер Сити стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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