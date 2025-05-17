Кристал Пэллас и Манчестер Сити назвали составы на финал Кубка Англии

17 мая состоится финальный матч Кубка Англии по футболу, в котором сойдутся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

Команды сыграют в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Наставники команд определись со стартовыми составами на это противостояние.

В предыдущей стадии «горожане» одолели «Ноттингем» со счетом 2:0, а «Кристал Пэлас» разгромил «Тоттенхэм» (3:0).

Стартовые составы Кристал Пэлас и Манчестер Сити на финал Кубка Англии: