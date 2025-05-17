Кубок Англии17 мая 2025, 17:35 |
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Кристал Пэллас и Манчестер Сити назвали составы на финал Кубка Англии
Решающий матч турнира состоится 17 мая на стадионе Уэмбли в Лондоне
17 мая 2025, 17:35 |
238
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17 мая состоится финальный матч Кубка Англии по футболу, в котором сойдутся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».
Команды сыграют в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.
Наставники команд определись со стартовыми составами на это противостояние.
В предыдущей стадии «горожане» одолели «Ноттингем» со счетом 2:0, а «Кристал Пэлас» разгромил «Тоттенхэм» (3:0).
Стартовые составы Кристал Пэлас и Манчестер Сити на финал Кубка Англии:
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