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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 17:47 | Обновлено 17 мая 2025, 18:15
521
0

Риццоли прокомментировал удаление Калюжного в матче с Карпатами

Главный эксперт по арбитражу оценил действия арбитра в матче 28-го тура УПЛ

17 мая 2025, 17:47 | Обновлено 17 мая 2025, 18:15
521
0
Риццоли прокомментировал удаление Калюжного в матче с Карпатами
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Главный эксперт по арбитражу Украинской ассоциации футбола Никола Риццоли прокомментировал решение главного арбитра в матче 28-го тура УПЛ. Тогда «Александрия» уступила львовским «Карпатам» со счетом 1:2.

Пенальти в ворота «Александрии» на 80-й минуте:

«Защитник «Александрии» Юрий Копына, пытаясь остановить соперника, неправомерно использует правую руку, осуществляя контакт с лицом игрока «Карпат».

Обзор арбитру Алексею Деревинскому перекрывает тело защитника, которое не позволяет рассмотреть действия рукой. Он оценивает только контакт между телами, не видя фола, поэтому ошибочно позволяет продолжать игру.

Видео-ассистент арбитра правильно предлагает ему просмотр этого эпизода. Когда арбитр видит неправомерное использование руки, он назначает справедливый пенальти и выносит желтую карточку за неправомерное использование рук».

Удаление Ивана Калюжного:

«Игрок «Александрии» Иван Калюжный осуществляет подножку сопернику, который имеет шанс развить перспективную атаку. Нет никаких сомнений в правильности действий арбитра, поскольку мы видим контакт между левой ногой защитника и левой ногой нападающего.

По этим причинам арбитр правильно поступил, расценив фол как остановку перспективной атаки и наказав Калюжного желтой карточкой, которая стала второй в этом матче».

ВИДЕО. Комментарий Риццоли о действиях арбитра в матче Карпаты Александрия

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Александрия Карпаты - Александрия Никола Риццоли Комитет арбитров УАФ
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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