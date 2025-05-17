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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это великолепный игрок. Этот клуб – на вершине»
Испания
17 мая 2025, 19:27 |
584
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это великолепный игрок. Этот клуб – на вершине»

Тренер отреагировал на трансфер Дина Хейсена

17 мая 2025, 19:27 |
584
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это великолепный игрок. Этот клуб – на вершине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» официально объявил о подписании центрального защитника английского «Борнмута» Дина Хейсена. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте и в социальных сетях.

На подписание талантливого центрбека отреагировал главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти.

«Дин Хейсен – это великолепный игрок. Я рад, что «Реал Мадрид» подписывает хороших игроков. Этот клуб всегда будет на вершине», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Хейсен провел 34 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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трансферы Реал Мадрид Борнмут трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Дин Хейсен Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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