Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это великолепный игрок. Этот клуб – на вершине»
Тренер отреагировал на трансфер Дина Хейсена
Мадридский «Реал» официально объявил о подписании центрального защитника английского «Борнмута» Дина Хейсена. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте и в социальных сетях.
На подписание талантливого центрбека отреагировал главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти.
«Дин Хейсен – это великолепный игрок. Я рад, что «Реал Мадрид» подписывает хороших игроков. Этот клуб всегда будет на вершине», – сказал Анчелотти.
В этом сезоне Хейсен провел 34 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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