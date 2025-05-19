Тренер Жироны: «От ЛЧ до борьбы за выживание. Слава Богу, остались в элите»

Наставник Жироны Мичел согласен, что сезон для команды получился неудачным, однако доволен тем, что удалось сохранить место в элите, несмотря на провальную вторую часть сезона.

«Надеюсь, игроки не расслабятся на самом финише. Хотелось бы еще победить, несмотря на то, что мы сохранили место в элитном дивизионе. Играли в Лиге чемпионов, а потом боролись за выживание. Другие команды прогрессируют, создают нам проблемы».

«Нужно летом внимательно оценить то, что мы сделали неправильно, где допустили ошибки. Слава богу, мы сохранили место в элите. Однако мы критично относимся к своей игре во второй части сезона», – сказал Мичел.

В последнем туре команда сыграет против Атлетико.