Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны: «От ЛЧ до борьбы за выживание. Слава Богу, остались в элите»
Испания
19 мая 2025, 16:22 | Обновлено 19 мая 2025, 16:49
322
2

Тренер Жироны: «От ЛЧ до борьбы за выживание. Слава Богу, остались в элите»

Мичел согласен с тем, что сезон был неудачным

19 мая 2025, 16:22 | Обновлено 19 мая 2025, 16:49
322
2
Тренер Жироны: «От ЛЧ до борьбы за выживание. Слава Богу, остались в элите»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Жироны Мичел согласен, что сезон для команды получился неудачным, однако доволен тем, что удалось сохранить место в элите, несмотря на провальную вторую часть сезона.

«Надеюсь, игроки не расслабятся на самом финише. Хотелось бы еще победить, несмотря на то, что мы сохранили место в элитном дивизионе. Играли в Лиге чемпионов, а потом боролись за выживание. Другие команды прогрессируют, создают нам проблемы».

«Нужно летом внимательно оценить то, что мы сделали неправильно, где допустили ошибки. Слава богу, мы сохранили место в элите. Однако мы критично относимся к своей игре во второй части сезона», – сказал Мичел.

В последнем туре команда сыграет против Атлетико.

По теме:
Всего один год. Хаби Алонсо попросил Реал не отпускать звездного футболиста
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
37-й тур Ла Лиги отличился интересными статистическими достижениями
Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Футбол | 19 мая 2025, 06:23 54
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?

Киевской команде надо пройти трех оппонентов, чтобы попасть в основу ЛЧ

Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»
Футбол | 19 мая 2025, 16:47 4
Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»
Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»

В чемпионате еще остались нерешенные вопросы

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Футбол | 19.05.2025, 08:22
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Владислав ВАНАТ: «Готов оплатить билет, чтобы поехали с нами туда и назад»
Футбол | 19.05.2025, 10:25
Владислав ВАНАТ: «Готов оплатить билет, чтобы поехали с нами туда и назад»
Владислав ВАНАТ: «Готов оплатить билет, чтобы поехали с нами туда и назад»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Бокс | 19.05.2025, 07:45
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
«Від боротьби за виживання до ЛЧ. Слава Богу, ми в еліті», - тренер МЮ/Тоттенхема.
Ответить
0
Mark4854590
Сезон у Жирони вийшов дуже контрастний та емоційний. Наступний буде теж непростий
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
19.05.2025, 08:57 9
Футбол
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
19.05.2025, 00:16 3
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
19.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
19.05.2025, 00:40 3
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
19.05.2025, 01:17 7
Бокс
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
17.05.2025, 20:33 5
Футбол
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
18.05.2025, 09:13 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем