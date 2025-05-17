Договорились. Дьекереш определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш продолжит карьеру в английском «Арсенале».

Лондонский клуб договорился о сотрудничестве с футболистом, сторонам осталось обсудить срок действия контракта. Согласно новому соглашению, Дьекереш будет получать 8,3 млн евро в год. Сумма трансфера составит 75 млн евро.

Шведскому игроку понравился проект «Арсенала», а также амбиции клуба в следующем сезоне. Руководство «канониров» планирует осуществить несколько трансферов, чтобы победить в Английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне Дьекереш провел 50 матчей во всех турнирах, где забил 52 гола и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость форварда составляет 75 млн евро.