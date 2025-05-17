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  4. Руслан КОСТЫШИН: «Лев топчет хлеб – это что? Завело игроков Колоса»
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 16:11 |
977
3

Руслан КОСТЫШИН: «Лев топчет хлеб – это что? Завело игроков Колоса»

Тренер Колоса оценил победу над Карпатами в УПЛ

17 мая 2025, 16:11 |
977
3
Руслан КОСТЫШИН: «Лев топчет хлеб – это что? Завело игроков Колоса»
ФК Колос

Наставник Колоса Руслан Костышин оценил победу 2:1 в матче чемпионата Украины против Карпат. Тренер заявил, что игроков завело фото на сайте львовской команды, где лев топчет хлеб.

«Эмоций было много, но так и должно быть. Настраивались на игру, президент настраивал. Что это за фото на сайте Карпат? Скинули нам это фото. Лев топчет хлеб – это никому не нравится. И это завело нас еще больше».

«Гол Велетня? Не знаю, бил он или подавал. Этот космонавт говорит, что бил. Поверим ему, что делать. Благодарен ребятам за победу, за характер. Давно не выигрывали на своем поле», – сказал Костышин.

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Руслан Костышин Колос Ковалевка Карпаты Львов Колос - Карпаты Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 3
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mastorent
лев топче хліб)))) действительно, это трудно перенести)
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-1
MaximusOne
Хліб топтати гріх, кара львівським вівцям.
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-1
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Ну не хліб, там був, а колосся пшениці на полі. Ну а що, відповідно до образів команд.
Гарно, якби всі Українські клуби малювали такі колоритні постери...
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-2
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