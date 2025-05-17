Руслан КОСТЫШИН: «Лев топчет хлеб – это что? Завело игроков Колоса»

Наставник Колоса Руслан Костышин оценил победу 2:1 в матче чемпионата Украины против Карпат. Тренер заявил, что игроков завело фото на сайте львовской команды, где лев топчет хлеб.

«Эмоций было много, но так и должно быть. Настраивались на игру, президент настраивал. Что это за фото на сайте Карпат? Скинули нам это фото. Лев топчет хлеб – это никому не нравится. И это завело нас еще больше».

«Гол Велетня? Не знаю, бил он или подавал. Этот космонавт говорит, что бил. Поверим ему, что делать. Благодарен ребятам за победу, за характер. Давно не выигрывали на своем поле», – сказал Костышин.