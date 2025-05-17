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  4. Свитолина не сыграет на турнире в Страсбурге. Известна причина
WTA
17 мая 2025, 15:48 | Обновлено 17 мая 2025, 15:51
1071
2

Свитолина не сыграет на турнире в Страсбурге. Известна причина

Первая ракетка Украины сообщила, что снялась с турнира

17 мая 2025, 15:48 | Обновлено 17 мая 2025, 15:51
1071
2
Свитолина не сыграет на турнире в Страсбурге. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на своей странице в Instagram сообщила, что снялась с грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, который пройдет на следующей неделе.

«Привет, друзья! Небольшое обновление: к сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Страсбурге из-за небольшой травмы, которую я получила в Риме.

Вы все знаете, что Страсбург занимает особое место в моём сердце – именно здесь я выиграла свой первый титул WTA после рождения ребенка. Мне очень нравится играть здесь перед потрясающей публикой.

Хочу пожелать Денису и всей команде еще одного великолепного турнира. Надеюсь вернуться сюда в 2026 году.

Сейчас сосредотачиваюсь на Ролан Гаррос.

Спасибо всем за понимание!» – написала Элина.

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WTA Страсбург Элина Свитолина
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Це правильне рішення, чекаємо на РГ, удачі, Еліно!
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+7
Disiny7
Ну от і добре, цих Страсбургів в нас повна торба, а ось шолома бракує  
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+4
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