Свитолина не сыграет на турнире в Страсбурге. Известна причина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на своей странице в Instagram сообщила, что снялась с грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, который пройдет на следующей неделе.



«Привет, друзья! Небольшое обновление: к сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Страсбурге из-за небольшой травмы, которую я получила в Риме.



Вы все знаете, что Страсбург занимает особое место в моём сердце – именно здесь я выиграла свой первый титул WTA после рождения ребенка. Мне очень нравится играть здесь перед потрясающей публикой.



Хочу пожелать Денису и всей команде еще одного великолепного турнира. Надеюсь вернуться сюда в 2026 году.



Сейчас сосредотачиваюсь на Ролан Гаррос.



Спасибо всем за понимание!» – написала Элина.