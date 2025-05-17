Свитолина не сыграет на турнире в Страсбурге. Известна причина
Первая ракетка Украины сообщила, что снялась с турнира
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на своей странице в Instagram сообщила, что снялась с грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, который пройдет на следующей неделе.
«Привет, друзья! Небольшое обновление: к сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Страсбурге из-за небольшой травмы, которую я получила в Риме.
Вы все знаете, что Страсбург занимает особое место в моём сердце – именно здесь я выиграла свой первый титул WTA после рождения ребенка. Мне очень нравится играть здесь перед потрясающей публикой.
Хочу пожелать Денису и всей команде еще одного великолепного турнира. Надеюсь вернуться сюда в 2026 году.
Сейчас сосредотачиваюсь на Ролан Гаррос.
Спасибо всем за понимание!» – написала Элина.
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