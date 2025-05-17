Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус упустил звезду. Сколько заработал Борнмут на трансфере Хейсена
Англия
17 мая 2025, 20:25 | Обновлено 17 мая 2025, 20:54
800
0

Ювентус упустил звезду. Сколько заработал Борнмут на трансфере Хейсена

Борнмут проделал отличную работу

17 мая 2025, 20:25 | Обновлено 17 мая 2025, 20:54
800
0
Ювентус упустил звезду. Сколько заработал Борнмут на трансфере Хейсена
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

В субботу Борнмут официально продал центрального защитника Дина Хейсена в Реал за 50 миллионов фунтов.

20-летний Хейсен в профессиональном футболе элитного уровня дебютировал в сезоне 2023/24, когда провел один матч за Ювентус, но на следующий сезон туринцы отправили игрока в Рому на правах аренды.

После этого Борнмут летом 2024 года приобрел испанца за 15 миллионов евро, чтобы сейчас продать в Реал за 58 миллионов евро. При этом Ювентус получит 10% от трансфера.

Хейсен успел дебютировать за сборную Испании.

По теме:
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это великолепный игрок. Этот клуб – на вершине»
Ливерпуль завершает подписание замены Тренту. Известна сумма супертрансфера
Не сбавляют оборотов. Реал договорился о трансфере 22-летнего испанца
Дин Хейсен Борнмут Реал Мадрид Ювентус трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: BBC
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Футбол | 17 мая 2025, 00:12 1
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне

Проясняются контуры следующего сезона чемпионата Украины

Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Футбол | 17 мая 2025, 21:01 0
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?

Орлы одолели Манчестер Сити со счетом 1:0 в решающем поединке турнира

На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 17.05.2025, 07:46
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Футбол | 17.05.2025, 17:22
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Футбол | 17.05.2025, 15:30
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
16.05.2025, 15:23 1
Футбол
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
15.05.2025, 19:51 6
Футбол
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
16.05.2025, 08:18 9
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
16.05.2025, 11:11
Теннис
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
16.05.2025, 21:08
Теннис
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
16.05.2025, 12:37 3
Футбол
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
17.05.2025, 02:25 1
Бокс
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
16.05.2025, 20:31 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем