Ювентус упустил звезду. Сколько заработал Борнмут на трансфере Хейсена
Борнмут проделал отличную работу
В субботу Борнмут официально продал центрального защитника Дина Хейсена в Реал за 50 миллионов фунтов.
20-летний Хейсен в профессиональном футболе элитного уровня дебютировал в сезоне 2023/24, когда провел один матч за Ювентус, но на следующий сезон туринцы отправили игрока в Рому на правах аренды.
После этого Борнмут летом 2024 года приобрел испанца за 15 миллионов евро, чтобы сейчас продать в Реал за 58 миллионов евро. При этом Ювентус получит 10% от трансфера.
Хейсен успел дебютировать за сборную Испании.
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