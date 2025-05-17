Ювентус упустил звезду. Сколько заработал Борнмут на трансфере Хейсена

В субботу Борнмут официально продал центрального защитника Дина Хейсена в Реал за 50 миллионов фунтов.

20-летний Хейсен в профессиональном футболе элитного уровня дебютировал в сезоне 2023/24, когда провел один матч за Ювентус, но на следующий сезон туринцы отправили игрока в Рому на правах аренды.

После этого Борнмут летом 2024 года приобрел испанца за 15 миллионов евро, чтобы сейчас продать в Реал за 58 миллионов евро. При этом Ювентус получит 10% от трансфера.

Хейсен успел дебютировать за сборную Испании.