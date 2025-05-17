ВИДЕО. Карпаты без еврокубков? Колос вышел вперед

17 мая в матче 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, встретились «Колос» и «Карпаты».

В конце матча хозяева поля пошли в последний штурм.

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На 89-й минуте Нико Гогнидзе вывел «Колос» вперед и оставил «Карпаты» за бортом еврокубковой зоны.