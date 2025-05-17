Волевая победа. 20-летняя украинка сыграет в финале турнира в Тунисе
Катерина Лазаренко переиграла в трех сетах шестую сеяную Патрицию Паукстите
Украинская теннисистка Катерина Лазаренко (WTA 847) вышла в финал хардового турнира ITF W15 в Монастире, Тунис.
20-летняя украинка, получившая седьмой номер посева, в полуфинале переиграла в трех сетах шестую сеяную Патрицию Паукстите (WTA 718) из Литвы. Катерина, разгромно уступив сопернице в первом сете, совершила убедительный камбек и закончила поединок волевой победой.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 14 минут. Это была их вторая очная встреча, счет – 1:1.
ITF W15 Монастир. Грунт. Полуфинал
Катерина Лазаренко (Украина) [7] – Патриция Паукстите (Литва) [6] – 1:6, 6:3, 6:3
В финале украинская теннисистка сыграет с первым номером посева Эллой Макдональд (Великобритания, WTA 376).
Катерина поборется за свой первый трофей в карьере.
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