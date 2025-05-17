Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Волевая победа. 20-летняя украинка сыграет в финале турнира в Тунисе
ITF
17 мая 2025, 14:53 | Обновлено 17 мая 2025, 14:56
643
0

Волевая победа. 20-летняя украинка сыграет в финале турнира в Тунисе

Катерина Лазаренко переиграла в трех сетах шестую сеяную Патрицию Паукстите

17 мая 2025, 14:53 | Обновлено 17 мая 2025, 14:56
643
0
Волевая победа. 20-летняя украинка сыграет в финале турнира в Тунисе
Ukrinform. Катерина Лазаренко

Украинская теннисистка Катерина Лазаренко (WTA 847) вышла в финал хардового турнира ITF W15 в Монастире, Тунис.

20-летняя украинка, получившая седьмой номер посева, в полуфинале переиграла в трех сетах шестую сеяную Патрицию Паукстите (WTA 718) из Литвы. Катерина, разгромно уступив сопернице в первом сете, совершила убедительный камбек и закончила поединок волевой победой.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 14 минут. Это была их вторая очная встреча, счет – 1:1.

ITF W15 Монастир. Грунт. Полуфинал

Катерина Лазаренко (Украина) [7] – Патриция Паукстите (Литва) [6] – 1:6, 6:3, 6:3

В финале украинская теннисистка сыграет с первым номером посева Эллой Макдональд (Великобритания, WTA 376).

Катерина поборется за свой первый трофей в карьере.

По теме:
20-летняя украинка пробилась в полуфинал хардового турнира в Тунисе
Украинская теннисистка получила первый номер посева на турнире ITF W75
Украинка впервые провела финальный матч на профессиональном уровне
ITF Монастир Катерина Лазаренко
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Бокс | 17 мая 2025, 00:21 1
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али

Флойд выделил самого себя

Игрок Барселоны обратился к Реалу: «Мадрид, уроды, поздравляйте чемпиона»
Футбол | 17 мая 2025, 13:31 16
Игрок Барселоны обратился к Реалу: «Мадрид, уроды, поздравляйте чемпиона»
Игрок Барселоны обратился к Реалу: «Мадрид, уроды, поздравляйте чемпиона»

Фермин Лопес бурно отпраздновал победу каталонского клуба в чемпионате

Людмила и Надежда Киченок сыграют в одной паре на турнире в Страсбурге
Теннис | 17.05.2025, 01:20
Людмила и Надежда Киченок сыграют в одной паре на турнире в Страсбурге
Людмила и Надежда Киченок сыграют в одной паре на турнире в Страсбурге
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Бокс | 17.05.2025, 02:25
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Футбол | 17.05.2025, 00:12
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
16.05.2025, 21:08
Теннис
Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду
Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду
15.05.2025, 21:54 2
Футбол
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
16.05.2025, 12:37
Футбол
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
17.05.2025, 08:21 3
Бокс
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
17.05.2025, 09:09 2
Футбол
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
16.05.2025, 04:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем