Волевая победа. 20-летняя украинка сыграет в финале турнира в Тунисе

Украинская теннисистка Катерина Лазаренко (WTA 847) вышла в финал хардового турнира ITF W15 в Монастире, Тунис.

20-летняя украинка, получившая седьмой номер посева, в полуфинале переиграла в трех сетах шестую сеяную Патрицию Паукстите (WTA 718) из Литвы. Катерина, разгромно уступив сопернице в первом сете, совершила убедительный камбек и закончила поединок волевой победой.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 14 минут. Это была их вторая очная встреча, счет – 1:1.

ITF W15 Монастир. Грунт. Полуфинал

Катерина Лазаренко (Украина) [7] – Патриция Паукстите (Литва) [6] – 1:6, 6:3, 6:3

В финале украинская теннисистка сыграет с первым номером посева Эллой Макдональд (Великобритания, WTA 376).

Катерина поборется за свой первый трофей в карьере.