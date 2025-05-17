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  4. ВИДЕО. Велетень сравнял счет в матче против Карпат
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 14:25 |
240
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ВИДЕО. Велетень сравнял счет в матче против Карпат

Ничейный результат в матче на руку «Полесью»

17 мая 2025, 14:25 |
240
0
ВИДЕО. Велетень сравнял счет в матче против Карпат
ФК Колос. Владислав Велетень

17 мая в матче 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, встретились «Колос» и «Карпаты».

Во втором тайме подопечные Руслана Костышина сразу же бросили все силы для того, чтобы отыграться и это им удалось.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 55-й минуте Владислав Великан воспользовался возможностью и переиграл Якова Кинарейкина.

Для игрока «Колоса» это уже четвертый гол в этом сезоне.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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