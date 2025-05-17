Украина. Премьер лига17 мая 2025, 14:25 |
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ВИДЕО. Велетень сравнял счет в матче против Карпат
Ничейный результат в матче на руку «Полесью»
17 мая 2025, 14:25 |
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17 мая в матче 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, встретились «Колос» и «Карпаты».
Во втором тайме подопечные Руслана Костышина сразу же бросили все силы для того, чтобы отыграться и это им удалось.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 55-й минуте Владислав Великан воспользовался возможностью и переиграл Якова Кинарейкина.
Для игрока «Колоса» это уже четвертый гол в этом сезоне.
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