ВИДЕО. Велетень сравнял счет в матче против Карпат

17 мая в матче 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, встретились «Колос» и «Карпаты».

Во втором тайме подопечные Руслана Костышина сразу же бросили все силы для того, чтобы отыграться и это им удалось.

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На 55-й минуте Владислав Великан воспользовался возможностью и переиграл Якова Кинарейкина.

Для игрока «Колоса» это уже четвертый гол в этом сезоне.