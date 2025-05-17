Украина. Премьер лига17 мая 2025, 14:11 | Обновлено 17 мая 2025, 14:20
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ВИДЕО. Фанаты дождались. Кривбасс открыл счет в матче с Оболонью
Денис Кузык на 48-й минуте вывел свой клуб вперед
17 мая 2025, 14:11 | Обновлено 17 мая 2025, 14:20
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17 мая в 13:00 стартовал матч между командами «Кривбасс» и «Оболонь» в 29-м туре Украинской Премьер-лиги.
Местом проведения поединка стал стадион «Горняк» в Кривом Роге.
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Первый тайм голами болельщиков не порадовал. После перерыва первыми в матче забили именно хозяева. Точным ударом на 48-й минуте отметился Денис Кузык.
ВИДЕО. Фанаты дождались. Кривбасс открыл счет в матче с Оболонью
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