Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Фанаты дождались. Кривбасс открыл счет в матче с Оболонью
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 14:11 | Обновлено 17 мая 2025, 14:20
137
0

ВИДЕО. Фанаты дождались. Кривбасс открыл счет в матче с Оболонью

Денис Кузык на 48-й минуте вывел свой клуб вперед

17 мая 2025, 14:11 | Обновлено 17 мая 2025, 14:20
137
0
ВИДЕО. Фанаты дождались. Кривбасс открыл счет в матче с Оболонью
ФК Кривбасс. Денис Кузык

17 мая в 13:00 стартовал матч между командами «Кривбасс» и «Оболонь» в 29-м туре Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения поединка стал стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм голами болельщиков не порадовал. После перерыва первыми в матче забили именно хозяева. Точным ударом на 48-й минуте отметился Денис Кузык.

ВИДЕО. Фанаты дождались. Кривбасс открыл счет в матче с Оболонью

По теме:
Обеспечили суперматч в последнем туре. Кривбасс обыграл Оболонь
Воспользовались подарком. Полесье одолело Зарю
ВИДЕО. Карпаты без еврокубков? Колос вышел вперед
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Кривбасс - Оболонь Денис Кузык
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 17 мая 2025, 07:46 4
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера

«Ньюкасл» интересуется украинцем

Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17 мая 2025, 07:10 10
Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовяне пытаются выйти на евроарену

Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Футбол | 17.05.2025, 09:09
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Лехии, где играет пять украинцев, вернули лицензию, но отобрали пять баллов
Футбол | 17.05.2025, 14:17
Лехии, где играет пять украинцев, вернули лицензию, но отобрали пять баллов
Лехии, где играет пять украинцев, вернули лицензию, но отобрали пять баллов
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
Другие виды | 16.05.2025, 20:31
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
16.05.2025, 02:34
Бокс
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
15.05.2025, 09:30 214
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 21
Футбол
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
15.05.2025, 12:15 22
Другие виды
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
15.05.2025, 12:16 8
Футбол
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
15.05.2025, 12:53 8
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
16.05.2025, 03:49
Бокс
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
16.05.2025, 01:20 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем