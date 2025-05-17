Украинский теннисист пробился в финал турнира ITF в Боснии и Герцеговине

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 495) вышел в финал грунтового турнира ITF M15 в Приедоре, Босния и Герцеговина.

21-летний украинец, получивший первый номер посева, переиграл в двух сетах третьего сеяного Душана Обрадовича (ATP 626) из Сербии.

Теннисисты провели на корте 1 час и 3 минуты. Для спортсменов это было второе очное противостояние, и вторая победа Вячеслава.

ITF M15 Приедор. Грунт. Полуфинал

Вячеслав Белинский (Украина) [1] – Душан Обрадович (Сербия) [3] – 6:2, 6:2

В решающем поединке Белинский сыграет с победителем матча Себастьян Соргер (Австрия, ATP 650) [4] – Джек Логе (Бельгия, ATP 715) [5].

Украинский теннисист поборется за седьмой трофей в карьере и второй в этом сезоне.